TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Karşıyaka, genç kanat oyuncusu Bedran Ekin'in sürpriz performansıyla sahne aldı. 22 yaşındaki Ekin, 23 Elazığ FK maçında oyuna sonradan dahil olup attığı golle galibiyeti garantiledi. Sezon başında eski hocası Mustafa Reşit Akçay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Karşıyaka'da deneme süreci geçiren Bedran, gösterdiği performansla kadroya dahil edildi.

Son dakikalarda girdi, takıma katkı sağladı

Geçen sezon Batman Petrospor'da süre bulamayan ve ara transferde Mardin 1969 Spor'a kiralanan Bedran, sezon sonunda serbest kaldıktan sonra Karşıyaka’ya imza attı. İlk iç saha maçında ağları sarsan genç oyuncu, Bulvarspor deplasmanında da oyuna son dakikalarda girerek takımına katkı sağladı. Elazığ FK karşısında sağ kanatta başlattığı atakla golle buluşan Bedran, Karşıyaka’nın şampiyonluk yolunda önemli bir isim olma yolunda ilerliyor.