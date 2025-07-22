Zeki Restoran, Urla’da görkemli bir açılışla hizmete girdi

İzmir’in Urla ilçesi, Zeki Kızıltoprak’ın yatırımcısı olduğu yeni bir gastronomi mekânına kavuştu. Ege’nin zarafetini yansıtan Zeki Restoran, açılış töreniyle büyük ilgi gördü. Mekân, davetlilere sunduğu özgün Ege mutfağı lezzetleri ve modern sunumlarıyla dikkat çekti.

Gecede siyaset, sanat ve iş dünyası bir araya geldi

Zeki Restoran’ın açılışına katılan isimler arasında siyaset, sanat ve iş dünyasının önde gelen simaları yer aldı. Duayen siyasetçi Fuat Şahin, açılışa onur konuğu olarak katıldı. Şahin’in gösterdiği yakın ilgi ve zarif tavırları, geceye damgasını vurdu.

Bucak Aşireti’nden Fatih Bucak, gazeteci-yazar Engin Vardar, fotoğraf sanatçısı Erol Atar, müzisyen Latif Doğan, spor dünyasından Feyyaz Uçar gibi isimlerin yanı sıra birçok uluslararası davetli de açılışa katıldı.

Ege mutfağı modern dokunuşlarla sunuldu

Açılışta misafirlere sunulan menü, Ege mutfağının geleneksel tatlarını modern sunum teknikleriyle harmanladı. Usta şeflerin elinden çıkan özel tarifler, katılımcılardan tam not aldı. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşen gece, sohbetler ve kahkahalarla renklendi.

Zeki Kızıltoprak: “Zeki Restoran bir yaşam sahnesi” dedi

Zeki Restoran’ın açılış konuşmasını yapan Zeki Kızıltoprak, mekânın sadece bir restoran değil, aynı zamanda dostlukların geliştiği ve anıların biriktirildiği bir yaşam alanı olduğunu belirtti. Kızıltoprak, Urla’nın ruhunu yansıtan bir atmosfer oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Urla’da yeni bir sosyal buluşma noktası doğdu

Mimari tasarımı, iç mekân dekorasyonu ve konforlu atmosferiyle dikkat çeken Zeki Restoran, daha ilk geceden Urla’nın prestijli mekânları arasında yerini aldı. Uluslararası konukların da katılımıyla açılış, bölgeye uluslararası düzeyde bir ilgi kazandırdı.

Zeki Restoran, İzmir’in sosyal hayatına yeni bir soluk getirdi

Görkemli açılış gecesiyle birlikte Zeki Restoran, sadece bir yeme-içme noktası değil, aynı zamanda İzmir’in sosyal yaşamına yön verecek prestijli bir mekân olarak öne çıktı. Urla’da başlayan bu yeni yatırım, hem gastronomi hem de yaşam tarzı açısından dikkatleri üzerine çekti.