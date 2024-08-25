Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik ikinci barış zirvesinin düzenlenmesi için Türkiye, İsviçre, Katar ve Suudi Arabistan ile müzakerelerin devam ettiğini açıkladı. Zelenskiy, Hindistan'ın zirveye ev sahipliği yapma önerisini destekleyebileceğini ancak Ukrayna'nın, birinci zirvenin bildirisini imzalamayan ülkede zirve düzenleyemeyeceğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz ay Ukrayna'ya gerçekleştirdiği tarihi ziyaret sırasında, barış sağlama konusunda kişisel olarak rol almaya hazır olduğunu ifade etmişti. Modi'nin geçen ay Moskova'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sarılması, Zelenskiy tarafından "derin hayal kırıklığı" ile karşılanmıştı. Modi, her iki tarafın da bu krizden çıkmanın yollarını aramak zorunda olduğunu belirtmişti.

İlk zirvede ne olmuştu?

Haziran ayında İsviçre'de düzenlenen ilk barış zirvesinde, Rusya davet edilmemişti. Temsil edilen 90 kadar ülkeden sadece 84'ü, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve işgal edilmeme hakkını teyit eden Bürgenstock Bildirgesi'ni imzalamıştı. Suudi Arabistan, Hindistan ve Güney Afrika ise çekimser kalan ülkeler arasında yer almıştı. Rusya'nın yakın müttefiki Çin, zirveye hazırlık aşamalarında dahil olmuş ancak tamamına katılmamıştı. Türkiye ise zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile katılmış ve nihai bildiriyi imzalayan ülkeler arasında yer almıştı.