Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, transferin son günü Barış Alper için tam 25 milyon euro’luk bir teklif sundu. Ancak Galatasaray, bu teklifi reddederek oyuncusunu takımda tutma kararı aldı.

Temsilcisi Maldan’dan Çarpıcı Açıklamalar

Barış Alper Yılmaz’ın temsilcisi Tuncay Maldan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray’ın oyuncuyu bırakmak istemediğini belirtti. Maldan, "Transfer dönemi boyunca İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’dan da resmi teklifler aldık. Ancak Galatasaray, Barış Alper ile yola devam etmek istediği için bu tekliflere dönüş yapmadı ve herhangi bir fiyat talebinde bulunmadı" dedi.

Barış Alper’in Avrupa Hayali Sürüyor

Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarında olan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’da kalmaktan mutlu olsa da temsilcisi Maldan, oyuncunun Avrupa hayalinin sürdüğünü ifade etti. Maldan, "Barış Alper şu an tamamen Galatasaray’ın başarısına odaklandı ancak Avrupa’da oynama hayali devam ediyor" diye konuştu.

Galatasaray Kariyeri Dikkat Çekiyor

2021 yılında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon euro bedelle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 114 maça çıktı. Bu maçlarda 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayan genç oyuncu, performansıyla sadece Galatasaray’ın değil, milli takımın da vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Barış Alper’in Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.