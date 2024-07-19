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Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da yaz okulu öğrencilerini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da yaz okulu öğrencilerini ziyaret etti

Araştırma yapan polis ekipleri, B.G'yi aracıyla ağır yaralı halde hastaneye götürdükten sonra kaçan şüphelilerin C.F.D. ile S.Y.Ç. olduğunu belirledi.

Özel bir araçla hastaneye kaldırılan B.G, 8 Temmuz'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazlıçeşme'de, 2 Temmuz'da bir araya gelen B.G. (52) ile 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişinin darbedilip öldürülmesine ilişkin Edirne 'de yakalanan 2 şüpheli , nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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