Zeytinyağı sektöründe önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Kotalı ihracat ve kilogram başına uygulanan 20 cent’lik fon kesintisi, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile sona erdi. Yeni hasat dönemiyle birlikte Türkiye'de 500 bin tonluk bir zeytinyağı hacmi öngörülürken, sektörde ihracatın artırılması ve dünya pazarlarına açılım büyük önem kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamalar ve kilogram başına alınan 20 cent’lik fon kesintisi kaldırıldı. 2022/2023 sezonunda yaşanan kuraklık nedeniyle İspanya ve İtalya gibi ülkelerde zeytinyağı üretiminde yüzde 20 oranında bir azalma görülürken, Türkiye'de üretim yüzde 62 artış gösterdi. Ancak bu süreçte dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına kısıtlama getirilmiş, belirli firmalara aylık 10 bin ton kota verilerek toplamda 50 bin tonluk bir ihracat sınırı uygulanmıştı.

İhracat potansiyeli 300 bin ton seviyesinde

Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Türkiye’nin bu yıl 300 bin ton zeytinyağı ihraç etmesi gerektiğini belirterek, zeytinyağı stoklarının artmasından dolayı ihracatın hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Kürlek, "Yeni hasat sezonunda üretim 400 bin ton seviyesinde olacak. İç piyasada 120 bin tonluk tüketim göz önüne alındığında, ihracatın 300 bin tona çıkması zorunlu hale geldi" dedi.

Fiyatlar 3,5 Euro’ya düşebilir mi?

Kürlek ayrıca, İspanya ve Akdeniz Havzası ülkelerindeki zeytin üretiminin Türkiye’deki fiyatlar üzerinde etkili olacağını ifade etti. "Eğer İspanya 1,5 milyon ton zeytinyağı üretimi gerçekleştirirse, fiyatlar 3,5 euro bandına kadar inebilir ve ürettiğimiz zeytinyağlarının bir kısmı elimizde kalabilir" uyarısında bulundu. ABD ve Japonya gibi alternatif pazarlara odaklanmanın Türkiye için hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.