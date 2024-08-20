Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, beş araç birbirine girdi. Kazada bir kamyonette sıkışan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kazanın detayları

Olay, Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya yönünden Alanya yönüne doğru seyreden Kadir Y.'nin kullandığı kamyonet, aniden durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Fahri Akıncı'nın kullandığı kamyonet, Yasin Arslan yönetimindeki çekici, Salih Barış Ulu'nun kullandığı kamyonet ve Zafer Ilıcalı'nın kontrolündeki aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kaza sonucunda, kamyonetin sürücüsü Salih Barış Ulu ve kamyonette yolcu olarak bulunan Enes Çınar araç içinde sıkıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi kurtarma ekibi, araçta sıkışan iki kişiyi başarılı bir operasyonla kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.