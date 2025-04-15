Fındık, kayısı, kiraz ve üzüm başta olmak üzere birçok üründe büyük rekolte kaybı bekleniyor. Uzmanlar üreticileri hasar bildirimi için uyardı.

Türkiye zirai don felaketiyle karşı karşıya

Nisan ortasında yaşanan ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışı, Türkiye genelinde tarım alanlarında büyük zarara neden oldu. Son 30 yılın en etkili zirai don felaketi olarak kaydedilen bu gelişme, 36 ilde fındık, ceviz, kayısı, elma, kiraz ve üzüm gibi birçok ürünün ciddi şekilde zarar görmesine yol açtı.

Meteoroloji ve Valiliklerden Peş Peşe Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birçok il valiliği, zirai don uyarısı yaparak üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle Doğu Anadolu’da kar yağışı, İç Anadolu ve Karadeniz’in bazı bölgelerinde ise don riski devam ediyor.

İşte bölge bölge zarar tablosu

Konya: Türkiye kiraz üretiminin yüzde 60’ını karşılayan Akşehir ilçesinde büyük hasar oluştu. Kiraz Üreticileri Birliği, birçok bahçenin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Samsun: Bafra’da 60 köyde fındık, ceviz ve çilek tarlaları etkilendi. 19 bin dönüm alan zarar gördü.

Adıyaman: Gölbaşı ilçesinde üzüm, badem, kiraz ve Trabzon hurması bahçeleri büyük zarar gördü.

Sivas: Don olayı başta kayısı ve vişne olmak üzere birçok meyvede %70 ile %100 arası kayba yol açtı.

Tokat: Valilik, meyve ağaçları ve çeşitli tarım ürünlerinde ciddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Kastamonu: Tosya ilçesinde 6 bin 725 dekar alandaki ceviz, elma ve kiraz bahçeleri etkilendi.

Malatya: Vali Seddar Yavuz, başta kayısı olmak üzere zararın yüksek olduğunu bildirdi.

Niğde: Elma üretim merkezlerinden biri olan kentte elma bahçeleri zarar gördü.

TOBB ve TMO'dan destek çağrısı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üretici borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini vurgularken, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Partili vekil “Afet bölgesi ilan edilsin” dedi

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, bazı ürünlerde %95’e varan kayıpların yaşandığını belirterek, etkilenen bölgelerin tarımsal afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Üreticilere başvuru uyarısı

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı müdürlüklerine başvurarak zarar tespiti yaptırmalarını önerdi.