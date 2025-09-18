Borsa İstanbul’da son dönemde birçok hisse haftalık ve aylık zirvelerini test etti. Yükseliş hareketleri, yatırımcıların ilgisini çekerken gayrimenkulden gıdaya, çimentodan enerjiye kadar farklı sektörlerde dikkat çekici hareketler görüldü.

Yatırımcı psikolojisinde güçlü momentum

Zirve seviyeleri, piyasalarda güçlü momentumun işareti olarak görülüyor. Yatırımcılar için bu seviyeler aynı zamanda direnç noktalarının test edilmesi anlamına geliyor.

Zirve yapan hisseler listesi

Son haftalarda öne çıkan zirve hisseleri şöyle sıralandı:

BAYRK – Bayrak Taban: Son 1 aylık zirvesinde, trend güçlü.

BIGCH – BigChefs: 1 aylık zirvesini gördü.

CELHA – Çelik Halat: 1 haftalık zirvesinde, ortalama yukarı kesildi.

COSMO – Cosmo Yatırım Holding: 1 aylık zirve.

CWENE – CW Enerji: 1 aylık zirve, trend güçlü.

DOFRB – Dof Robotik: 1 aylık zirvesini gördü.

DSTKF – Destek Finans Faktoring: 1 haftalık zirve, ortalama yukarı kesildi.

EDATA – E-Data: 1 haftalık zirve.

HDFGS – Hedef Girişim: 1 haftalık zirve, trend güçlü.

HEDEF – Hedef Holding: 1 aylık zirve.

IEYHO – Işıklar Enerji: 1 aylık zirve, trend güçlü.

IHEVA – İhlas Ev Aletleri: 1 haftalık zirve, ortalama yukarı kesildi.

ISBTR – İş Bankası B: 1 aylık zirve, trend güçlü.

KAPLM – Kaplamin: 1 aylık zirvesinde.

KLRHO – Kiler Holding: 1 aylık zirve.

KOCMT – Koç Metalurji: 1 haftalık zirve.

KONTR – Kontrolmatik: 1 haftalık zirve, trend güçlü.

LYDHO – Lydia Holding: 1 haftalık zirve.

MARMR – Marmaris Holding: 1 aylık zirve.

PINSU – Pınar Su: 1 haftalık zirve.

SELVA – Selva Gıda: 1 haftalık zirve.

SUWEN – Suwen Tekstil: 1 aylık zirve.

VKING – Viking Kağıt: 1 haftalık zirve, trend güçlü.

OZRDN – Ozerden Plastik: 1 aylık zirve, trend güçlü.

Sektörel dağılım öne çıkıyor

Zirve yapan hisselerin gayrimenkul, gıda, çimento, teknoloji ve enerji sektörlerinde yoğunlaşması, piyasanın genel eğilimini yansıtıyor.