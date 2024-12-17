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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otomobildeki alevleri söndürdü, ancak araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma başlatıldı. Ekipler, yangının nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Kozlu ilçesindeki Esenköy mevkisinde bulunan BEUN Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Yangını gören çevredekiler durumu hızla bildirdi ve hastanenin güvenlik görevlileri yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastane si'nin otoparkında park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların ve hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alındı.

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