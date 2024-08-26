Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar Köyü mevkiinde, sabah saatlerinde başlayan orman yangını büyük bir paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, hızla yayılarak çevreye zarar vermeye başladı.

Ekipler müdahale ediyor

Yangını ilk fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla müdahale edildi. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olay yerine 6 adet arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesi gönderdi. Çam ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu ormanlık alanda, arazözler su taşıma ve yangın söndürme işlemlerine başladı.

Ankara ve Bursa'dan helikopter talep edildi

Yangının kontrol altına alınması için Ankara ve Bursa illerinden iki helikopter talep edildi. Helikopterler, yangının büyümesini engellemek ve arazinin ulaşılması zor bölgelerinde etkili bir söndürme çalışması yapmak amacıyla kullanılıyor. Hava desteği, karasal ekiplerin ulaşamadığı alanlarda büyük bir yardımcı oluyor.

Tahliye işlemleri başladı

Devrek Belediyesi, olumsuz hava koşulları ve yangının yayılma riski göz önüne alınarak, Karagülmezler Mahallesi’nde tahliye işlemlerine başladı.