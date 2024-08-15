Bazı zorlu işler, hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılık gerektirirken, birçok insan için hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyor.

İşte dünyanın en zorlu meslekleri ve bu mesleklerin taşıdığı riskler:

1. Böcek ilaçlamacılığı

Böcek ilaçlamacılığı, özellikle haşere popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde oldukça zorlu bir meslek. Bu işi yapanlar, zehirli kimyasallarla çalışmanın yanı sıra, bazı durumlarda zararlı böceklerle doğrudan temas halinde olabiliyorlar. Bu durum, sağlık açısından ciddi riskler taşırken, işçilerin sürekli koruyucu ekipmanlarla çalışmasını zorunlu kılıyor.

2. Kanalizasyon temizliği

Kanalizasyon temizliği, hijyenin neredeyse tamamen yok olduğu bir ortamda çalışanların üstlendiği bir iş. Bu işçiler, sağlıksız koşullarda çalışarak, kanalizasyon sistemlerinde tıkanıklıkları gidermeye ve şehrin işleyişini sürdürmeye çalışıyorlar. Temas ettikleri maddelerden dolayı ciddi enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalmaları, bu mesleği son derece tehlikeli kılıyor.

3. Demir işçiliği

Demir işçiliği, ağır iş makineleriyle yapılan bir meslek. İşçilerin büyük, ağır ve keskin demir parçalarını şekillendirmeleri, taşımaları ve montajını yapmaları gerekiyor. Bu süreç, iş kazaları ve ciddi yaralanma riskleriyle dolu. Ayrıca, sürekli titreşim ve gürültü altında çalışmak, işçilerin uzun vadede sağlık sorunları yaşamasına neden olabiliyor.

4. Yüksek katlı binalarda cam montajı

Yüksek katlı binalarda cam montajı yapan işçiler, yerden yüzlerce metre yüksekte çalışarak büyük bir cesaret sergiliyor. Bu iş, yüksekten düşme riskini sürekli olarak barındırırken, rüzgar ve hava koşulları işleri daha da zorlaştırıyor. İşçilerin bir anlık dikkatsizliği, ölümcül sonuçlar doğurabilir.

5. Zor bölgelerde kaynak işçiliği

Kaynak işçiliği, özellikle dar ve zor bölgelerde yapıldığında, işçilerin dayanıklılığını test eden bir meslek. Güçlü alevler ve yüksek sıcaklıklarla çalışmak, işçilerin sürekli dikkatli olmasını gerektirirken, yanlış bir hareket ciddi yanıklara ve hatta ölüme yol açabilir.

6. Astronotluk

Astronotlar, çoğumuzun hayalini süsleyen bir mesleği icra ediyor. Ancak, bu meslek göründüğü kadar çekici değil. Uzayda her saniye ölümle burun buruna olan astronotlar, aşırı soğuk, oksijen eksikliği, radyasyon ve çeşitli teknik arızalarla başa çıkmak zorunda. Ayrıca, uzun süreli izolasyon ve yer çekimsiz ortam, psikolojik dayanıklılığı da zorluyor.

7. Derin deniz dalgıçlığı

Derin deniz dalgıçlığı, suyun altında metrelerce derinlikte çalışan dalgıçların karşılaştığı bir diğer zorlu meslek. Dalgıçlar, yüksek basınç, soğuk su, karanlık ve tehlikeli deniz canlıları gibi unsurlarla mücadele ediyorlar. Ayrıca, dalış sırasında oluşabilecek basınç değişiklikleri, dalgıçların sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir.

8. Gökdelen inşaatı işçiliği

Gökdelen inşaatında çalışan işçiler, hem yüksekliğin hem de ağır yüklerin tehlikeleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Her gün onlarca kat yüksekliğe tırmanarak inşaat malzemelerini taşımak, ciddi iş kazaları riskini artırıyor. Ayrıca, sürekli olarak değişen hava koşulları, bu işçilerin işini daha da zorlaştırıyor.

9. Kızgın demir fabrika işçiliği

Kızgın demir fabrikalarında çalışan işçiler, yüksek sıcaklıkların ortasında demiri şekillendiriyorlar. Bu iş, yanma riski ve yüksek ısıdan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle son derece tehlikeli. İşçiler, koruyucu giysiler giymelerine rağmen sürekli olarak yüksek ısıya maruz kalıyorlar.

10. Okyanus ötesi denizcilik

Okyanus ötesi denizcilik, denizcilerin uzun süreli izolasyon, zorlu hava koşulları ve tehlikeli denizlerde seyir yapma gibi zorluklarla karşılaştığı bir meslek. Bu denizciler, fırtınalarla, büyük dalgalarla ve gemi kazası riskleriyle başa çıkmak zorundalar. Ayrıca, sevdiklerinden uzun süre ayrı kalmak, bu mesleğin psikolojik zorluklarını artırıyor.

11. Kule kablo ve tamir işleri

Kule kablo ve tamir işleri, yerden yüzlerce metre yüksekte çalışan işçilerin yaptığı bir meslek. Bu işçiler, ince kabloları tamir etmek ve elektrik hatlarını onarmak için kulelere tırmanıyorlar. Yüksekten düşme ve elektrik çarpması gibi riskler, bu mesleği son derece tehlikeli hale getiriyor.

12. Petrol kulesi işçiliği

Petrol kulesi işçiliği, denizin ortasında izole bir şekilde yapılan, son derece zorlu bir meslek. Bu işçiler, ağır makinelerle çalışmak, yüksek basınç altında petrol çıkarmak ve sürekli değişen hava koşullarıyla başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca, uzun süre ailelerinden uzak kalmak, bu mesleğin psikolojik yönünü de zorlaştırıyor.

13. Beton kesme işçiliği

Beton kesme işçiliği, ağır makinelerle yapılan bir meslek. İşçiler, gürültülü ve tehlikeli makinelerle betonları kesmek zorunda kalıyorlar. Bu süreç, iş kazaları ve ciddi yaralanma riskleri taşıyor. Ayrıca, sürekli olarak toz ve gürültü altında çalışmak, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.