Zorunlu Trafik Sigortası Tarife Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, sigortalıların zararlarının ekonomik koşullara uygun şekilde tazmin edilmesi amacıyla teminat tutarlarında yüzde 50 oranında artışa gidildi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından açıklandı.

Yeni düzenlemeye göre, maddi zararlarda teminat tutarı 200 bin TL'den 300 bin TL'ye, bedeni zararlarda ise 1,8 milyon TL'den 2,7 milyon TL'ye çıkarıldı. Bu artış, sigortalıların zararlarının daha iyi karşılanabilmesini amaçlıyor. Ayrıca, Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı kişiler için düzenlenecek trafik sigortası sözleşmelerinde uygulanacak indirimler için kuruma yetki verildi.

Asgari prim tutarları belirlendi

Yeni yönetmelikte, trafik sigortası poliçesinin sonlandırılması durumunda sigorta şirketlerine tahakkuk eden asgari prim tutarları, brüt asgari ücretin yüzde 2'sine endekslenecek. Bu tutarın yüzde 80'lik kısmı ise acente komisyonu olarak tahakkuk edecek.

Riskli sigortalılar havuzu kapsamı daraltıldı

2017 yılından bu yana uygulanan riskli sigortalılar havuzunun kapsamı ve dağıtım esasları da değiştirildi. Yapılan yeni düzenleme ile kamyon ve çekici araç grupları havuz dışında bırakıldı, böylece havuz daraltılmış oldu. Ayrıca, havuz sonuçlarının sigorta şirketlerine dağıtımında yalnızca üretim payı faktörü kullanılacak.