İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içinde yer alan Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan sakinlerin talepleri üzerine hızlı, limitsiz ve güvenli internet erişimi Wizmirnet ağını hizmete sundu. 200 mbps hızında fiber internet ve 45 adet Wİ-Fİ noktası ile odaların içi de dahil olmak üzere yüksek kapsama alanı oluşturularak sunulan hizmet büyük memnuniyet yarattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kent genelinde ortak kullanım alanlarında Wizmirnet ücretsiz internet hizmetini yaygınlaştıran Büyükşehir, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü sakinleri için de kapsamlı bir çalışma yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, huzurevi sakinlerine ücretsiz, güvenli ve sınırsız internet devri başladı. Huzurevinde kalan misafirler; telefon faturalarının maddi olarak kendilerini zorladığını, Wizmirnet ile dünyaya tek bir tuşla ücretsiz ve sınırsız erişebildiklerini ifade ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Hızlı, güvenli ve ücretsiz internet dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde hummalı bir çalışma yaptı. Wizmirnet kapsamında 200 mbps hızında fiber internet ve 45 adet Wİ-Fİ noktası ile odaların içi de dahil olmak üzere yüksek kapsama alanı oluşturuldu. Huzurevinde kurulum tamamlandı ve huzurevi sakinlerinin hizmetine sunuldu.

“Sabah gazetelerimi okuyorum”

İnterneti günlük hayatında yoğun olarak kullandığını belirten Kamil Hasmaden, “Sabah gazetelerimi okuyorum, dergilere abone oluyorum. Eğlence amaçlı da kullanıyorum. Bu çok önemli bir hizmet. İnternet için artık ücret ödemeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. İnternet yaşlı insanlar için gerekli, vakit geçirecek konuları burada bulabiliyoruz” dedi.

“Bu bize bir nimet oldu”

Bu hizmetten çok memnun olduğunu söyleyen Vicdan Örer, “Gerçekten rahat ettik. En azından haberleri film ve dizileri rahatça izleyebiliyoruz. Dünyadan haber alıyoruz. Bu bize bir nimet oldu, herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Daha ne olsun?”

İnternetin odalara kadar gelmesine çok sevindiklerini belirten Semra Dinçer, “Torunlarımızı görüntülü arıyoruz. Kısıtlı bütçelerle kısıtlı internet alıyorduk. Yaşlı da olsak her konudan haberdar olmak, sosyalleşmek istiyoruz. Şimdi daha rahat oldu, internet sınırsız oldu. Güzel bir şey, teknoloji her zaman güzel. Yeter ki kullanmayı bilelim. Sağ olsun belediyemize. Taleplerimizi dinliyor, karşılıyorlar, daha ne olsun? Herkes memnun” dedi.

“Her konuya vakıf olabiliyoruz”

Huzurevi sakinlerinden Lütfiye Pehlivanoğlu ise, “Bu hizmet bizim için çok iyi oldu. Çocuklarımızla bol bol konuşuyoruz. Her konuya vakıf oluyoruz. Allah razı olsun çok da memnunuz” şeklinde konuştu.