Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ABD hükümet yetkililerinin COVID-19 salgını sırasında pandemiye ilişkin bazı içeriklerin kaldırılması veya sansürlenmesi için Meta'ya "defalarca baskı yaptığını" duyurdu. Zuckerberg, Meta'nın içerik kaldırma kararının nihayetinde şirkete ait olduğunu belirtti, ancak yetkililerin aynı fikirde olmaması durumunda "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını ekledi. Ayrıca, Meta'nın gelecekte benzer bir durumda geri adım atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu yönetim halk sağlığını korumak için sorumlu eylemleri teşvik etmiştir" denildi. ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri ve yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle dezenformasyon riski konusunda uyarılar yapıldı.

Zuckerberg, Chan Zuckerberg Girişimi aracılığıyla seçmen erişimini genişletmek için bağış yapma kararından vazgeçtiğini de duyurdu.