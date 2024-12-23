Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programı, bu hafta yarışmacılardan çok sunucusuyla gündeme geldi. Mine ile diğer yarışmacılar arasında yaşanan tartışma sırasında, Zuhal Topal sinirlerine hakim olamayarak şaşırtıcı bir hareket yaptı.

Zuhal Topal çılgına döndü

Bu haftaki bölümde, Mine ve diğer yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Yarışmacılar, Mine'yi "samimiyetsiz" ve "eksik menüler olunca göbek atıyor" şeklinde eleştirirken, Mine de mutfakta sekerek yürümeye ve zıplamaya başladı. Bu sırada sessizliğini koruyan Zuhal Topal, bir anda "Allah kahretsin" diyerek peruk olan kahkülünü çıkardı ve fırlattı.

İzleyenleri şaşkına çeviren anlar

Herkes ne olduğunu anlamadan kısa bir süre sonra hem Zuhal Topal hem de yarışmacılar gülmeye başladı. Bu beklenmedik an, izleyenleri şaşkına çevirdi. Programda sıkça yaşanan yarışmacı kavgalarına tanık olunsa da, bu sefer Zuhal Topal'ın sabrı taşmıştı.