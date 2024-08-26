Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve dünya çapında bir ilk olan Uluslararası Zurnazen Festivali, bu yıl 9. kez kapılarını sanatseverlere açıyor. Zurnanın büyüleyici sesini Türkiye ve dünyadan değerli sanatçılarla buluşturan festival, dolu dolu bir programla karşımıza çıkacak.

Fethiye’de festival coşkusu

29 Ağustos 2024 Perşembe günü Fethiye Beşkaza Meydanı’nda düzenlenecek olan festival, Fethiye Belediyesi'nin işbirliğiyle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Festivalin kapanışında, ünlü oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş sahne alacak ve izleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

Başkan Karaca’dan davet

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tüm Fethiye halkını bu özel festivale davet ederek, “Dünyada ve Türkiye’de ilk olan bu festival, zurnanın binlerce yıllık geçmişini kutlayan anlamlı bir etkinlik. Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşecek bu güzel konserle final yapacağız. Herkesi bekliyoruz,” dedi.