Cezaevinden izinli çıktı, eşini öldürdü

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde cezaevinden izinli çıkan 36 yaşındaki Murat Özkara, tartıştığı eşi 33 yaşındaki Hatice Özkara'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü

Olay dün saat 19.30 sıralarında Akgün Mahallesi'nde meydana geldi. Kablo hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Murat Özkara ile eşi Hatice Özkara arasında evde, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Özkara, mutfaktan kaptığı bıçakla eşi Hatice'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Hatice Özkara, can havliyle yardım istemek için koşarak evden çıktı. Ancak Hatice Özkara, sokakta kanlar içerisinde yere yığıldı.



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hatice Özkara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.



SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI



Manisa'nın Kula İlçesi'nde tartıştığı eşi Hatice Özkara'yı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Murat Özkara, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonla Narıncapıtrak Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı. Özkara, sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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