Okul seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Ailelerin okul seçimindeki tutumları nelerdir? Okul seçerken öncelikli olarak hangi hususlara önem gösterilmelidir? Siz değerli veliler için yazdık…

Okul , çocuğun geleceği açısından önemli olmakla beraber ebeveynler tarafından değerlendirdiğimizde ise velileri oldukça zorlayan bir faktördür. Özenle yetiştirdikleri çocuklarının geleceğini emanet edecekleri, günlerinin büyük bir kısmını orada geçirecekleri, eğitim alacakları kurumu belirlemek kolay değildir. Bu aşamada velilerin gerekli araştırmaları yapıp, çocuğun kendini geliştirebileceği bir okulu seçmeleri belirleyici bir faktördür. Değerlendirilmesi gerekenlerin en başında okulun eğitim sistemi gelmelidir. Nasıl bir eğitim ve öğretim sistemini benimsediklerini bilmek ve buna dayanarak eğitim kadrosunun bu sisteme uygun olup olmadığını, yetkinlik durumlarını değerlendirerek karar vermek etkili bir seçime ön ayak olacaktır. Ders işleme teknikleri nasıldır? Bugünün teknolojik imkanları kullanılıyor mu? Öğretimde ezberci mi yoksa akılda kalıcı teknikler mi kullanılıyor? Öğrencilere gözlem ve deney yapma, yaşayarak öğrenme imkanı veriliyor mu? Bu sorular karar vermede yol gösterici olabilir. Özellikle ilkokul seçimi en dikkat edilmesi gereken kısımdır.

Okul Seçimi

Velilerin önem verdiği diğer bir konu öğretmen seçimi dir. Bu seçim öncesinde araştırmalar yapılır ve ona göre okul seçimi gerçekleştirilir. Hatta bu konuda yeterlilik söz konusu değilse okul değişikliği dahi yapılabilir. Öğretmen ne kadar tecrübeli? Yetiştirdiği öğrenciler ne durumda? Ne kadar süredir bu okulda? Veli memnuniyetleri nasıl? Öğretmen kendini geliştirmeye devam ediyor mu? Ne kadar ödev veriyor? Bu gibi soruların cevaplarını bularak öğretmene göre okul seçmek de velilerin tercih ettiği bir yöntemdir. Veli karar verirken mutlaka çocuğa da danışmalıdır. Çocuklar bu konuda biraz çekingen davranabilse de okulu ve öğretmeni sevmesi, ısınması ve okula bağlanması geleceği açısından etkilidir. Karar verilmeden okul tanıtılmalı, mümkünse öğretmenle görüştürülmeli, çocuk ve öğretmenin davranış ve tutumları değerlendirilmelidir.

Okul hayatı çocuğun zaman zaman okulla, öğretmenle veya arkadaşlarıyla problemler yaşayabileceği; yaşayarak öğrenebileceği bir zaman dilimidir. Burada önemli olan çocuğun bunlarla baş etmesine nasıl yardımcı olunduğudur. Henüz baş etme becerileri gelişmekte olan ilköğretim öğrencilerine okul psikologları ve rehberlik servisleri önemli yol göstericilerdir. Çocuğun gelişimine destek olmak adına çocukla aileyle ve öğretmenle yapılan çalışmalar, öğretmen öğrenci ve aile bağlantısını kuvvetlendirme adına kıymetlidir. Bunların yanında çocuğun yeterlilik ve yetersizliklerinin önceden fark edilmesi adına bu hizmetler önem barındırmaktadır. İyi bir rehberlik hizmeti okulu üst sıralara taşıyan kıstaslardandır.

Bunların yanında okulun yabancı dil eğitimi de önemli bir faktördür. Kimi okul buna çok önem verirken kimi için önemsiz bir detaydır. Ancak yabancı dil eğitiminin temelden etkili bir biçimde verilmesi, çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Ana dili yanında bir hatta iki yabancı dil bilmek çocukların farklılıklara açıklığını geliştirir, zihinsel gelişimine destek olur ve en önemlisi geleceğe yatırımdır. Yabancı dilin nasıl verildiği de önemlidir. Her sene baştan başlatılan, ezbere dayalı, günlük hayata dair hiçbir getirisi olmayan bir yabancı dil eğitimi pek de anlamlı olmayacaktır. Bu konuda okulun referansları önemlidir.

Okul eğitim ve öğretim açısından değerlendirildikten sonra sıra fiziki imkanlara gelir. Burada önemli kıstaslardan biri okulun eve olan uzaklığı dır. Neredeyse tüm günü okulda geçirecek bir çocuk için uzun servis yolculukları yorucu olabileceği gibi, yakın mesafe de rehavete düşürebilir ve okul ev arasındaki ayrım yapılamayabilir. Yeterli mesafede bir okul seçilirken trafik, hava şartları, okul saatleri varsa etüt saatleri gözden geçirilmelidir. Bu aşamada herhangi bir acil duruma karşı ailenin de okula ulaşımın kolay olması önemlidir. Bu hem çocuğun güvende hissetmesine ve ilk aşamada okula alışmasına hem de okul veli işbirliğine destek olur.

Okul Seçiminde Fiziki Ortam

Okulun çocuğa sağladığı fiziki ortam, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimini etkiler. Akademik derslerin yanı sıra, çocuğun yeteneklerinin farkına varıp kendini geliştirebileceği bir ortam olması gereklilikler içindedir. Yeterli büyüklükteki bir spor alanı, müzik faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir alan, resim boyama gibi çalışmalar için alan ve ders aralarında; sosyalleşebileceği, kaliteli vakit geçirebileceği, ara verildiğini hissedebileceği ve bir sonraki ders için enerji toplayabileceği bir alan olmalıdır. Genellikle bu alanlar velilerden çok öğrencilerin dikkatini çeker. Ancak velilerin, eğitimin kalitesinin artışı için arada verilen molaların önemini fark etmeleri ve o zamanların iyi değerlendirilmesi için fiziki şartların yeterli olması gerektiğini göz önüne alarak seçimler yapmaları gerekir.

Beslenme de çocuklar ve aileler için önemli bir kıstastır. Çocuklar için tüm gün eğitim veren okullarda yemek verilmesi, verilen bu yemeklerin sağlıklı ve çocukların ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri barındırması, belirli denetimlerden geçiyor olması okul için önemli artılardan biridir. Aileler için “Çocuğum ne yiyecek ?“ düşüncesi okul seçiminde yer edebilir. Yemekhane yemeği dışında çocuğun kendi arzusuyla bir şeyler satın alıp yiyebileceği kantinlerin yeterli denetimlerden geçirilmiş olması ve çocuğun sağlıksız besinlere maruz kalmaması gereklidir.

Önemli kriterlerden biride tabi ki bütçedir . Aile kendi içinde bir değerlendirme yapıp okula ne kadarlık bir bütçe ayırabileceğini belirlemelidir. Bu durumda kimi aileler okul ücreti ne kadar çoksa okul o kadar iyidir gibi bir düşünceye kapılır. Ailenin bütçesine uygun olmayan bir okul seçmesi doğrudan bütçeyi zora sokacağı için dolaylı olarak ailenin düzenini de etkileyecektir. Ancak burada önemli olan, önceki kriterleri yeterli derecede karşılıyor olması ve bu kriterlerle orantılı bir fiyat sunmasıdır. Yani verdiği hizmetin karşılığını hak etmesi önemlidir. Burada da okulu iyi değerlendirmenin önemi ortaya çıkıyor.