247 aileye yemek servisi

Pelin Atmaca - Konak Belediyesi'nin bakıma muhtaç, kimsesiz, engelli ve 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla 2014'te başlattığı aşevi hizmeti her geçen yıl daha çok hane ve vatandaşa ulaşarak, gönülleri doyurmayı sürdürüyor. Dördüncü yılı geride bırakan proje sayesinde her yıl yüzlerce haneye sıcak yemek giriyor. Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Büyükşehir Belediyesi'nin de yemek desteği verdiği 'Bizim Mutfak' aracılığıyla hafta içi her gün 247 hanede ikamet eden 400 kişiye sıcak yemek servisi yapılıyor.

Sıcak servis

Dayanışma esası içinde elden teslim edilen yemeklerin dağıtımı sırasında kimseyi rencide etmemek için dağıtımlar gizlilik içinde yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde yemekler daha dumanı üzerindeyken sefer taslarına konularak, dağıtım için araçlara yerleştiriliyor. Günlük yemek yardımından Konak ilçe sınırları içerisinde ikamet eden engelli, kimsesiz, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler faydalanabiliyor. Yemekleri sıcak sıcak evlere teslim eden ekipler, bir önceki günden kalan boş sefer taslarını alarak yerine dolularını veriyor. Ziyaret edilen evlerde yaşayanların belediyeden talep ve isteklerini de alan ekipler, imkanlar dahilinde bunların da karşılanmasına aracılık ediyor. Vatandaşlar da yapılan hizmetten oldukça memnun kalıyor ve duydukları memnuniyeti küçük not kağıtlarına yazarak iletiyor.

3 çeşit yemek

Her gün birbirinden lezzetli yemekler görevli ekiplerce vakit kaybedilmeden sıcak sıcak evlere ulaştırılıyor. Hane nüfusu dikkate alınarak sefer taslarına konulan yemekler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce tespiti yapılan evlere götürülüyor. Her gün değişen menüde mutlaka etli bir ana yemek yanında pilav veya makarna yer alıyor. Bunlara ek olarak tatlı, salata, yoğurt, komposto veya meyveden uygun olanı menüye ekleniyor. Ayrıca her hanede kişi sayısı dikkate alınarak günlük tüketebilecekleri kadar da ekmek veriliyor.