38 firma, Narlıdere metrosu için harekete geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7.2 kilometrelik F.Altay-Narlıdere Metro hattının yapımı için gerçekleştireceği uluslararası ihale, yapı sektöründe büyük heyecan yarattı. Şu ana kadar 4'ü yabancı 38 firma ihale dosyası satın aldı. Firmaların yoğun ilgisi sonucunda gelen talep üzerine, 20 Aralık olarak duyurulan ihale tarihi 9 Ocak'a ertelendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metrosu'nu Fahrettin Altay’dan Narlıdere’ye kadar ulaştırarak hat uzunluğunu 26 kilometreye çıkarmak için ihaleye çıkıyor. İnşaat çalışmaları sırasında günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için "derin tünelle" geçilecek hattın 20 Aralık 2017 olarak duyurulan yapım ihalesi tarihi, firmaların yoğun ilgisi sonucunda gelen talep üzerine 9 Ocak'a ertelendi. Duyurusu 20 Ekim tarihinde yapılan uluslararası ihaleye Türkiye ve dünya çapında birçok kuruluş ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 4’ü yabancı olmak üzere toplam 38 firma ihale dosyası satın aldı. Bu sayının ihale tarihine doğru daha da artması bekleniyor.







İki aşamalı ihale



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7.2 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşacak F.Altay – Narlıdere hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kredi sözleşmesini imzaladı ve yapım işinin ihalesi için gerekli prosedürleri tamamlayarak uluslararası ihale ilanına çıktı. 2 aşamalı ihalenin ilk aşaması 9 Ocak 2018 tarihinde yapılacak. İlk aşamada teknik teklifler sunulacak; gerekli değerlendirme sonucu 2. aşamaya geçilerek mali teklifler alınacak. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından hattın yapımına başlanılması hedefleniyor. 7 istasyondan oluşan F.Altay –Narlıdere hattında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor.



