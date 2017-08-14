448 bin dolarla yakalanmışlardı, adliyeye sevk edildiler!

İzmir merkezli olarak FETÖ/PDY'nin 'altın şehir' adı altındaki yeni yapılanma girişimine yönelik düzenlenen operasyonda 448 bin 468 dolarla birlikte gözaltına alınan ve yapılanmanın elebaşlarından birisi olan H.K. ve eşinin de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ege Bölgesi'nde 'altın şehir' adı altında yeni yapılanma ortaya çıkartıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Temmuz'da İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da düzenlediği operasyonda 131 kişiyi gözaltına aldı. Örgütün sözde Ege Bölge İmamı N.K. de Bornova'da saklandığı evden kaçmak isterken gözaltına alındı. Örgütün bazı üyeleri, Bornova'da toplantı halinde bulundukları sırada yakalandı. Bu çalışmalarla, FETÖ'nün İzmir'de 'altın şehir' adı altında sözde eyalet yapılanmasına gittiği ve şubat ayından bu yana faaliyette bulundukları tespit edildi. Şüphelilerin, örgütü ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine yardım adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edildi. Adliyeye gönderilen 131 kişiden, N.K.'nin de aralarında bulunduğu 60'ı tutuklandı, 57'si adli kontrol şartıyla, bir kişi cumhuriyet savcılığından, 4'ü ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer kişilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



FETÖ/PDY'nin 'altın şehir' yapılanması operasyonu kapsamında gözaltına alınan 131 kişi arasında bulunan, bu yapılanmanın elebaşlarından birisi olan H.K. ve eşi çocuğuyla kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Emniyette sorgusu tamamlanan H.K. ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.



H.K.'nın evinde yapılan aramalarda eşi ve kendisi adına düzenlenmiş sahte pasaportun yanı sıra 448 bin 468 dolar, 16 bin 516 lira, 765 Euro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali ele geçirilmiş, bulunan paralardan 442 bin 15 dolarının, evdeki yastığın içinde tülbentle sarılı olduğu ortaya çıkmıştı.