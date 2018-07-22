85'lik okul Uzunkuyu Mektebi ilk günkü gibi ayakta

İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından 1930-1933 yılları arasında inşa ettirilen Uzunkuyu Mektebi orada okuyanların yıkılmasına karşı çıkmasıyla bugün hala ayakta ve dersler veriliyor

Süleyman Gülen-Yapı, dönemin köy okulu inşaat politikaları çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tip projeye göre Uzunkuyu köylüleri tarafından imece usülüyle yapıldı ve Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları kapsamında hizmete girdi. 2 sene önce Uzunkuyu Köylüleri'nin ısrarlarıyla restore edilen okul, ilk günkü gibi hizmet vermeye devam ediyor.

'Büyüklerimizin parmak izi var'

Uzunkuyu Mektebi'nde okuyan Uzunkuyu Muhtarı Latif Erol, okulun yapımında büyüklerinin emeği olduğunun altını çizdi. Erol "Biz bu okulun yıkılmasını istemedik. Büyüklerimizin el emeği var bu okulda. Yıkık bir haldeydi. Bunu yıkalım, harabe bu dediler. 2 yıl önce restore ettirdik. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nden yardım istedik, onlar projeleri çizdi. Valilikten bu tip yerler için ayrılan ödeneği çıkartmak için çok uğraştık ve çıkarttık. 800 bin liranın üzerinde bir harcamayla bire bir eski şeklinde restore edildi. Yapıldıktan sonra çok mutlu olduk. Şu an ilkokul olarak faaliyet gösteriyor. 5 tane sınıf mevcut. İnşaatında büyüklerimizin parmak izi var. Onları tekrar yaşatmak istedik" dedi. O zamanlar zor koşullarda bu okulda okuduklarını söyleyen Zeytinler Köyü Muhtarı İhsan Özdemir, "Ben ilkokulu bu okulda okudum. Derelerden paçalarımızı sıvayarak çamur içinde geçip de gelirdik burada okumaya. Zorluklar içerisinde okuduğum okuldur burası. Her velinin bir parçası vardır burada. Kışın herkes evlerinden bir parça odun getirir o şekilde ısınırdık. Çok güzel anılarımız var. Burada okuyanlar olarak okul yıkılma aşamasına geldiği zaman hemen karşı çıktık. Anılarımızı yıktırmak istemedik. Bu mektebin gelecek nesiller için de yaşaması için gayret göstereceğiz. Çocuklar geleceğimiz, onlar okusun" diye konuştu.