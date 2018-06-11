8500 yıllık tarihi alanda dostluk sofrası kuruldu

Bornova Belediyesi, Türk Kızılayı Bornova Şubesi ile işbirliğiyle her gün bir mahallede ve iki ayrı sabit kurduğu iftar sofralarına katkı koyan hayırseverlere Kadir Gecesi'nde teşekkür etti

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde kurulan Dostluk Sofrası'na; Şehit ve Gazi Dernekleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları da katıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ramazan Ayı boyunca Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliğiyle kurdukları iftar sofralarına katkı koyan hayırseverlere teşekkür ederek, 'Ramazan'ı birlik ve beraberlik içinde geçirdik. Hepinizin Kadir gecesi kutlu, duaları kabul olsun' dedi.

Başkan Atila Kadir Gecesi'nde Küçükpark'ta kurulan sahur sofrasına da katıldı.

Bornova Belediyesi'nin Türk Kızılayı Bornova Şubesi ile birlikte Ramazan boyunca her gün düzenlediği iftar yemeklerine katkı koyan hayırseverler, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde kurulan Dostluk Sofrası'nda bir araya geldi. Kadir Gecesi'ne özel olarak verilen iftar yemeğine; CHP İzmir Milletvekilleri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ile Atilla Sertel, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, iftar soflarına katkıda bulunan hayırseverler, şehit ve gazi dernekleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı.

Birlik, beraberlik vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ramazan ayı boyunca Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliğiyle kurdukları iftar sofralarına katkı koyan hayırseverlere teşekkür ederek, 'Bir ay boyunca vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, hayırseverlerimizle Dostluk Sofralarımızda buluştuk. Çok güzel bir Ramazan geçirdik. Şimdi de bin aydan daha hayırlı olan bir gecedeyiz. Hepinizin Kadir gecesi kutlu, duaları kabul olsun. Ramazan'ın birlik içinde geçirdik. Ülke olarak hep birlikte birlik, beraberlik, barış ve huzur içinde yaşayalım' dedi.

Sevgi ve hoşgörü kültürü

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, kentin en eski yerleşim biriminde 8500 yıllık bir alanda yapılan iftarın anlamına dikkat çekerek, 'Sevgi ve hoşgörü bizim kültürümüzün en temel değerleri. Kadir Gecenizi kutluyorum. Başta Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila olmak üzere iftar sofralarına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

27 binle başladı 47 bine ulaştı

Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Fahrettin Dokak da Bornova Belediyesi ile 4 yıl önce protokol imzaladıklarını belirterek, 'İlk yıl Ramazan ayında 27 bin kişilik iftar sofraları kurduk. Bu rakam her geçen gün arttı. Bu yıl 47 bine ulaşmayı hedefliyoruz. Bize her türlü desteği veren Bornova Belediye Başkan Olgun Atila ve ekibine çok teşekkür ediyoruz' dedi.



Küçük Park'ta sahur

Bornova Belediyesi'nin Ramazan Ayı boyunca, kentin birçok noktasında kurduğu Dostluk Sofraları sahur yemeğiyle taçlandı. Küçük Park'ta düzenlenen sahur yemeğine Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila,, Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri, bürokratlar olmak üzere birçok Bornovalı katıldı. Küçük Park Sevgi Yolu Esnaf Dayanışma Derneği ve Bornova Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yemekte kahvaltı ve çorba dağıtıldı.

Başkan Atila Ramazan'ın paylaşmak olduğunu ve düzenledikleri iftar yemekleriyle binlerce Bornovalı ile gönül sofralarında buluştuklarını vurguladı. Zor günlerin ancak birlik ve beraberlikle atlatılabildiğinin altını çizen Atila, Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Fotoğrafaltı: Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir Milletvekilleri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel ve Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanı Fahrettin Dokak, Dostluk Sofralarına katkı koyan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.