90 ülkeden ziyaretçi bekleniyor

22-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek IF Wedding Fashion - 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na şimdiden 90 ülkeden ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini açıklayan EGSD Başkanı Atınç Abay, yapılacak iş bağlantıları ile ihracatın katlanacağını söyledi.

Burcu Şahin - Bu yıl 13. kez düzenlenen IF Wedding Fashion – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı öncesinde değerlendirmede bulunan Başkan Atınç Abay, Fuarın her yıl büyüdüğüne işaret ederek, bu yıl da ihracatın artmasına önemli bir katkı sağlanacağını kaydetti. 2018 IF Wedding Fuarı'nın hemen ardından 2019 Fuarı yurt dışı tanıtım çalışmalarının başladığını belirten Abay, ziyaretlerin ve yapılan tüm tanıtım çalışmalarının meyvelerini verdiğini belirterek, 90 ülkeden ziyaretçi beklediklerini vurguladı.

Hedef yurt dışı

Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İran, Balkan ülkeleri yanı sıra Avrupa'dan da alıcıların bu yıl ziyaretçiler arasında olduğunu ifade eden Abay, "Türkiye'nin ihracat rekoru kırdığı 2018 ihracat rakamı 168 milyar dolar olarak açıklandı. Hazır giyim sektörü ise 16 milyar 642 milyon dolar ile yüzde 3,6'lık bir artık göstererek ikinci sıraya yerleşti. İhracatın sürükleyici sektörüyüz, hedefimiz KOBİ'leri ihracata adapte ederek yurt dışına açılmalarını sağlamak. Dijital platfomlarda yer almak önemli, geç kalmadan global pazarın şartlarına ayak uydurmalıyız" diye konuştu.

125 tasarımcı, 375 tasarım

İzmir'in önemli sektörlerinden olan gelinlik, abiye ve damatlık üreticilerinin fuarlarla büyüdüğünü ve markalaşarak yurt dışına açıldıklarını vurgulayan Abay, "Almanya, İtalya İspanya, İngiltere, Rusya gibi ülkelerde yer alan uluslararası fuarlarda her geçen yıl daha fazla Türk firmasının olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni pazar arayışının hiç bitmemesi tüm sektörler için büyük önem taşımaktadır. Yüzünü hem Avrupa'ya hem de Orta Doğu'ya dönen gelinlik ve abiye sektörünün hedefi tüm dünya ülkelerine ulaşabilmek. Ürünlerin kalitesi ve tasarım gücüyle bu gayet mümkün. Tasarıma önem veren derneğimizin projelerinden olan Gelinlik Tasarım Yarışmasına ise bu yıl 125 tasarımcı 375 tasarımı ile başvurdu. Fuarın ilk günü gerçekleştirecek yarışma finalinde birinci belirlenecek ve sektöre yeni tasarımcılar kazandırmış olacağız. Bir sonraki yılın yarışma hazırlıklarına şimdiden başladık. Firmaların tasarımcılar ile entegre çalışmasına çok önem veriyoruz" dedi.