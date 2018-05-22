Ablasının fırlattığı çatal 9 aylık Nehir'in başına saplandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Irmak Y.K.'nin (5), arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıkmasına izin vermeyen annesine fırlattığı çatal, 9 aylık kardeşi Nehir Azize K.'nin başına saplandı. Ameliyatla başındaki çatal çıkarılan Nehir bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Ablasının fırlattığı çatal 9 aylık Nehir'in başına saplandı
22 Mayıs 2018 Salı 15:12

Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde, kırsal Çırpı Mahallesi'nde meydana geldi. Yemek vakti kapının önünde arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıkmak isteyen Irmak Y. K.'ye, annesi Faike K., izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen Irmak Y.K.'nin annesine fırlattığı çatal, 9 aylık kardeşi Nehir Azize'nin başına saplandı. Olay anında yer sofrasında oturan baba Cihan K., Nehir bebeği Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebek, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Başına, 3 santimetre derinliğinde saplanan çatal çıkarılan Nehir bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, enfeksiyon riskine karşı gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Olayla ilgili konuşan anne Faike K., çok korktuklarını ve panikten ne yapacaklarını bilemediklerini belirterek, "Olay olur olmaz, hemen hastaneye koştuk. O anki duygularımızı anlatamam" diye konuştu.

Baba Cihan K. ise kızının başındaki çatalı görünce şok olduklarını dile getirerek, "Allah, kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bebek #çatal
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