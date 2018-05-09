Acve hurmasının kilosu 90 TL

Ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, bu yıl cepleri yakmayacak. Kalitesine göre farklı fiyatlardan satışa sunulan hurmalar, her keseye hitap edecek. En bol bulunan İran hurması kilosu 10 liradan satılırken, peygamberin diktiği ağaçtan alınan Acve hurması 90 lirayla hurma çeşitleri arasında fiyat rekoru kırdı

Ramazanın en değerli besin kaynaklarından biri olan ve dini yönden önemli bir yeri bulunan hurma, Ramazan ayına sayılı günler kala tezgahlardaki yerini almaya başladı. Hem damak tadına güvenenler, hem de alışkanlıklarından vazgeçemeyenler İran, Tunus, Kudüs ve Medine hurmalarını tercih etmek için kuru yemişçilerin yolunu tuttu. İzmir'in Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı'nda yıllardır hurma satıcılığı yapan Şehmus Salkım, en pahalı hurmanın Kudüs'ten, en ucuzunun ise İran'dan geldiğini söyledi. Salkım, "Kudüs hurmasının kilosu 42 lira. Kaliteli ve lezzetli olduğu için buna yöneliyorlar. Çünkü daha lezzetli. 1 kilo yerine yarım kilo alıyorlar, ama lezzetlisini alıyorlar. İran hurmasının ömrü kısa. Ürün bol olduğu için kilosu 10 liradan satılıyor" dedi.

TANESİ 2 LİRA

Hurma çeşitleri arasında rekor fiyata sahip hurmanın Hz. Muhammed'in kendi eliyle diktiği ağaçtan çıktığını anlatan Yaşar Sipahioğlu ise, Acve hurmasının kilosunun 90 liradan satıldığını söyledi. Sipahioğlu, "Peygamber efendimizin diktiği hurma ağacından elde edilen bu hurmalar, manevi yönü ağır bastığı için bu kadar pahalı. Medine'den her sene getiriyorum, ama fiyatı yüksek olduğu için talep az. Tane olarak şifa niyetine alıyorlar. Tanesi 2 lira. Ama diğer çeşitlerin hepsi geçen yılla aynı fiyattan satılıyor" diye konuştu.

KUR FARKI ETKİLEDİ

İzmir Ticaret Odası'nda Kurutulmuş Meyve ve Çerezler Grubu Meclis Üyesi Muhammet Ali Altınışık da bu yıl doların yüksek olmasına karşın, İran'da hurmanın bol olduğunu söyledi. İran hurmalarında fiyatların geçen yılın altında seyrettiğini dile getiren Altınışık, vatandaşların bu yıl rahatlıkla hurma tüketebileceğini ifade etti. İran'dan gelen hurmaların 300 ya da 600 gramlık paketlerde sunulduğunu belirten Altınışık, şunları ifade etti:

"İran hurmaları geçen seneden ortalama olarak yüzde 30 daha ucuz. Fakat Tunus hurmaları denilen sarı hurmalar ise yüzde 20 daha pahalı olacak. Bunun nedeni kur farkından kaynaklanıyor. Tunus hurması Euro ile geldiği için kurlara bağlı fiyatlar da etkilendi. Kudüs ve Medine hurmaları da piyasalarda ilgi görüyor. Kudüs hurmaları geçen yıl ile aynı bantta. Ama doların yükselmesi nedeniyle fiyatında artış var. Medine hurması ise çok bol olduğu için ucuz. Genel olarak değerlendirdiğimizde hurmanın satış fiyatı geçen yılla aynı seviyede sayılır."

İTHAL AMA PAHALI DEĞİL

Geçen yıl Kudüs hurmalarının 40- 60 lira arasında satıldığını söyleyen Muhammet Ali Altınışık, tezgahtaki en ucuz hurmanın İran hurması olduğunu hatırlatarak "Aslında ucuz hurmalar geçen yılki fiyatları koruyor. Pahalı hurmalar ise ürünler bol olduğu için dolar yüksek olsa da ucuz seyrediyor. Yerli kuruyemiş gruplarında bile doların etkisinden ziyade ihracattan dolayı birçok ürünün fiyatı çok yüksek. Hurma da ithal olduğu için daha yüksek fiyatlar bekliyorduk. Ama mahsul bol ve Türkiye'ye bol şekilde ithalat yapıldığı için fiyatlar geçen yılki gibi olacak" dedi.

Ayrıca bazı perakendecilerin satış hedeflerine göre fiyat belirlediğini kaydeden Altınışık, Kemeraltı'nda çok düşük fiyata bulunabilecek hurmanın Bostanlı'da yüzde 20 daha pahalı satılabileceğini söyledi.