İZMİR’E GELECEĞİ BELİRLENDİ

SERBEST BIRAKILDI

EŞİYLE GELDİĞİ İZMİR'DE YAKALANDI

Haber Kaynağı: DHA

FETÖ/PDY üyesi askerlerin darbe girişiminin hazırlayıcılarından olduğu ve kalkışmayı Ankara’daki Akıncı Üssü’nden yönetttiği öne sürülen Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, gözatına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.Ankara’dan bindiği uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelip, otomobilini alan Adil Öksüz’ü karşılayan ve cep telefonuyla konuşmasını sağlayan biri kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan araştırmada, Adil Öksüz ile görüştüğü belirlenen bu kişinin Ali Kaya olduğu tespit edildi.İzmir Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Kaya’nın İzmir’e geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Kaya’nın gidebileceği yerlerde önlem alındı. Gizlilik içerisinde yürütülen operasyonda Ali Kaya, Buca İlçesi’nde saklandığı evden çıkınca, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri düğmeye bastı. Kaçmaya çalışan Ali Kaya, Almanya plakalı otomobilinde eşi Yıldız Kaya ile birlikte gözaltına alındı.Ali Kaya’nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı ve Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Ali Kaya, Terörle mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin en önemli isimlerinden olan ve halen firarda bulunan 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ü havalimanında karşıladığı gerekçesiyle İzmir'de polis tarafından gözaltına alınan Ali Kaya, o dönemde yurt dışında bulunduğunu gösteren belgeler sununca serbest bırakıldı.FETÖ/PDY üyesi askerlerin darbe girişiminin hazırlayıcılarından olduğu belirtilen ve bu teşebbüsü Akıncı Üssü'nden yönettiği ileri sürülen Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakıldı. Ankara'dan İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelip otomobilini alan Adil Öksüz'ü, bu sırada karşılayan ve cep telefonuyla konuşmasını sağlayan bir kişi kameralara yansıdı. Ardından bu kişinin Ali Kaya olduğu açıklanıp, aranmaya başlandı. Ali Kaya hakkında o dönemde basında haberler de yer aldı.Aranan Ali Kaya'nın hakkında çıkan bu haberlerdeki fotoğraflarını gören vatandaşlar, onun sık sık kullandığı İzmir'in Buca ilçesindeki evin adres bilgisini polise verdi. Bu gelişme üzerine polis, önlem aldığı evden çıktığı sırada Ali Kaya'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali Kaya, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Burada hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Ali Kaya, görüntülerde olduğu söylenen tarihte, yurt dışında bulunduğunu gösteren belgeler ibraz etti. Bu gelişme üzerine savcılık Ali Kaya'nın serbest bırakılmasına karar verdi.Ali Kaya'nın bir süre önce Alman vatandaşlığını tercih ettiği ve Türk vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi.