31 Ağustos 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Adil Öksüz'ü karşıladığı iddia edilen isim serbest bırakıldı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin en önemli isimlerinden olan, firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ü İstanbul’a döndüğünde havalimanında karşılayan Ali Kaya, İzmir’de saklandığı evden çıktığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Kaya’nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı, Alman vatandaşı olduğu belirtildi

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 08:59
    Adil Öksüz'ü karşıladığı iddia edilen isim serbest bırakıldı
    FETÖ/PDY üyesi askerlerin darbe girişiminin hazırlayıcılarından olduğu ve kalkışmayı Ankara’daki Akıncı Üssü’nden yönetttiği öne sürülen Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, gözatına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

    Ankara’dan bindiği uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelip, otomobilini alan Adil Öksüz’ü karşılayan ve cep telefonuyla konuşmasını sağlayan biri kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan araştırmada, Adil Öksüz ile görüştüğü belirlenen bu kişinin Ali Kaya olduğu tespit edildi.

    İZMİR’E GELECEĞİ BELİRLENDİ

    İzmir Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Kaya’nın İzmir’e geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Kaya’nın gidebileceği yerlerde önlem alındı. Gizlilik içerisinde yürütülen operasyonda Ali Kaya, Buca İlçesi’nde saklandığı evden çıkınca, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri düğmeye bastı. Kaçmaya çalışan Ali Kaya, Almanya plakalı otomobilinde eşi Yıldız Kaya ile birlikte gözaltına alındı.

    Ali Kaya’nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı ve Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Ali Kaya, Terörle mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    SERBEST BIRAKILDI

    Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin en önemli isimlerinden olan ve halen firarda bulunan 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ü havalimanında karşıladığı gerekçesiyle İzmir'de polis tarafından gözaltına alınan Ali Kaya, o dönemde yurt dışında bulunduğunu gösteren belgeler sununca serbest bırakıldı.

    FETÖ/PDY üyesi askerlerin darbe girişiminin hazırlayıcılarından olduğu belirtilen ve bu teşebbüsü Akıncı Üssü'nden yönettiği ileri sürülen Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakıldı. Ankara'dan İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelip otomobilini alan Adil Öksüz'ü, bu sırada karşılayan ve cep telefonuyla konuşmasını sağlayan bir kişi kameralara yansıdı. Ardından bu kişinin Ali Kaya olduğu açıklanıp, aranmaya başlandı. Ali Kaya hakkında o dönemde basında haberler de yer aldı.

    EŞİYLE GELDİĞİ İZMİR'DE YAKALANDI

    Aranan Ali Kaya'nın hakkında çıkan bu haberlerdeki fotoğraflarını gören vatandaşlar, onun sık sık kullandığı İzmir'in Buca ilçesindeki evin adres bilgisini polise verdi. Bu gelişme üzerine polis, önlem aldığı evden çıktığı sırada Ali Kaya'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali Kaya, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Burada hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Ali Kaya, görüntülerde olduğu söylenen tarihte, yurt dışında bulunduğunu gösteren belgeler ibraz etti. Bu gelişme üzerine savcılık Ali Kaya'nın serbest bırakılmasına karar verdi.

    Ali Kaya'nın bir süre önce Alman vatandaşlığını tercih ettiği ve Türk vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Adil öksüz, Fetö, Fetö Gözaltı, Ali Kaya

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Güncelliğini koruyor...
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Girizgah
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ Nostalji-3 İzmir Fuarı
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz