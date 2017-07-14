"AKP darbe girişimini fırsata dönüştürdü"

Darbe girişiminin ardından geçen 1 yılı değerlendiren İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, ortak bir metin hazırladı. Metinde, OHAL ile birlikte sivil bir darbenin ilan edildiğini ileri sürüldü

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen bir yıllık süreyi değerlendiren İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, yaşananlara bakıldığında, 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile birlikte sivil bir darbenin ilan edilmiş olduğunu iddia etti. Konu ile ilgili olarak hazırlanan metni okuyan TMMOB İKK Sözcüsü Melih Yalçın, “Darbenin gerçekleşmesine dair, FETÖ’nün darbe girişimi, kontrollü darbe, ya da AKP’nin kendi tezgahladığına dair değerlendirmelerin bulunduğu girişimin ardından 20 Temmuz’da tüm ülkede OHAL ilan edildi. Önceleri ‘Devlet kendine OHAL ilan etti’, ‘birkaç ay içerisinde kaldırılacak’ gibi laflar edilse de bu gün itibariyle OHAL birinci yılında ve kimsenin kaldırmaya niyeti yok" dedi.



OHAL ilanının ardından meclis devre dışı bırakılarak KHK’larla ülkenin yönetilmeye başlandığını, binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiğini ya da açığa alındığını, yüzlerce akademisyenin üniversitelerden uzaklaştırıldığını öne süren Yalçın, “2017’de 5 grev engellenmiş, işçi ve emekçilerin ekonomik sendikal mücadelesine karşı başta kıdem tazminatı saldırısı olmak üzere büyük bir saldırı dalgası başlatılmıştır. İşçi ve emekçilere karşı başlatılan bu saldırılar tüm halkın hak ve özgürlüklerine, ekmek ve aşına da yönelmiştir" dedi. Bir yıl içerisinde yaşananlar bakıldığında AKP’nin darbe girişimini demokrasiyi tamamen rafa kaldırmak, meclisi devre dışı bırakmak, muhalifleri susturmak, dikta rejimini oturtmak için fırsata dönüştürdüğünü iddia eden Yalçın, "Öte yandan artık bugün darbenin AKP tarafından tezgahlanmasa bile, önceden bilindiği, ancak önlenmediği ve o gece iki yüzden fazla vatandaşımızın ölümüne neden olduğu bugün herkes tarafından biliniyor. Kimse artık 'enişte' yalanına inanmıyor" dedi.





