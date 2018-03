Alaçatı Ot Festivali'nin tarihi belli oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali için hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden tur şirketi ise Çeşme'nin tarihi ve turistik yerlerini, Çeşme Yarımadası, İzmir ve Kuşadası'nı da içeren paket programlar hazırladı

Dört yıl önce adı tescillenen ve yüz binlerce ziyaretçinin akın ettiği, sadece Çeşme'ye değil İzmir ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar geniş bir bölgeye turizm hareketliliği yaşatan Alaçatı Ot Festivali'nin hazırlıkları başladı. Bu yılki temasının 'Sarmaşık/Kuşkonmaz' olarak belirlendiği festivalde, yüz binleri ağırlamaya hazırlandıklarını ifade eden Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Türkiye'nin en önemli festivalleri arasına giren festivalin her geçen yıl büyüdüğünü söyledi. Ülke turizm destinasyonlarının en önemli duraklarından Çeşme'nin turizmine de yeni bir soluk getiren Alaçatı'nın; tarihi, mimari dokusu, coğrafyası yanında binbir çeşit otuyla da ünlü olduğunu vurgulayan Dalgıç, "Turizm sezonu öncesi esnafımızın hazırlıklarını tamamladığı, yerel üreticilerin baharın gelişiyle birbirinden güzel Ege otlarını sergilediği, ev hanımlarının bütün bir kış boyu ürettiği ürünlerin tezgâhlarda yer aldığı festivaldir Alaçatı Ot Festivali. Festival her sene, ziyarete gelen konuklarını heyecanla bekleyen ev sahibi edasında gerçekleşir" dedi.



'BAŞARISI ÖDÜLLERLE TAÇLANDI'



Festivalin Türkiye'nin en iyi festivalleri arasında yer aldığının altını çizen Dalgıç, "Büyük ilgiyle izlenen ve ülkemizin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan gözde festivalimiz Shining Star Awards 2016'da 'En Başarılı Festival' ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 İzmir Turizm Ödülleri'nde 'Onur Ödülü' alarak başarısını taçlandırmıştır. Almış olduğumuz ödüller neticesinde her geçen yıl daha iyisini yaparak başarı grafiğimizi en yükseklere taşımaya devam edeceğiz. '9 Durak 9 Deneyim' projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz festivaller arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali ile diğer festivallerimizde olduğu gibi gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 9 yıl öncesinde bir yolculuğa çıktık. Bu festivallerin ellinci, yüzüncüsünün gerçekleştirilerek gelenekselleşmesini diliyoruz" diye konuştu.



TUR ŞİRKETLERİNDEN PAKET PROGRAM



Bu yıl 5-8 Nisan arasında yapılacak festival için Türkiye'nin birçok bölgesindeki tur şirketleri de harekete geçti. Tur şirketleri, tur programlarında Alaçatı Ot Festivali'ne geniş bir yer ayırırken, Çeşme'nin tarihi ve turistik yerlerini, Yarımada, İzmir ve Kuşadası'nı da içeren paket programlar hazırladı.



Öte yandan, Çeşme Turistik Otelciler Birliği'nin (ÇEŞTOB), Çeşme Belediyesi'nin desteği ile bu yıl açtığı 'https://cesme.com.tr/' adlı otel rezervasyon internet sitesinde de Alaçatı Ot Festivali için otel rezervasyonları yapılmaya başlandı.