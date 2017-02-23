Aliağa'da kaza: 6 yaralı

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde 5006 Sokak yönünden gelen 46 yaşındaki A.M.A. yönetimindeki 42 PV 166 plakalı vinç, 5001 sokak yönünden gelen 44 yaşındaki U.K.yönetimindeki 35 H 2603 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü U.K (44) ile yolcular B.M.(38), Z.K.(29), N.Ö.(32), E.D.(29) ve A.Y.(35) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: