Aliağa'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. Jandarma başında dayak izleri bulunan ve cinayete kurban gittiği sanılan 30-35 yaşındaki kadının kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirildi

Bugün saat 01.00 sıralarında gelen bir ihbarı değerlendiren Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı etipleri Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Şakran Mahallesi, İncirlik Mevkii'nde bir kadın cesedi buldu. 1.65 boyunda, üzerinde çiçek motifli elbise, gümüş rengi ayakkabı bulunan 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesetten kimliğini belirtir bir belge çıkmadı. Başındaki dayak izlerinden cinayete kurban gittiği ve cesedi yoldan geçen bir araçtan atıldığı tahmin edilen kadının kimliğinin tespiti için jandarma çalışma başlattı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturmayı yürüten İzmir İl Jandarma Komutanlığı, genç kadının ölümündeki sır perdesinin aydınlatılması için eldeki delilerden yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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