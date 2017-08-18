Alperen ilk değilmiş. Daha önce de çocuk unutmuşlar!

Minik Alperen'in, kreşin servis aracında 9 saat unutularak hayatını kaybetmesi Türkiye'yi isyan ettirdi. Okulda 2-3 yıl önce yine bir öğrencinin unutulup sonradan fark edildiği ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na giderken servis aracında unutulduğu 9 saat sonra fark edilen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili ihmaller sorumluların verdiği ifadelerle ortaya çıktı.



Hürriyet'in ulaştığı ifadelerde aynı zamanda okul müdürünün eşi olan servis şoförünün, eşinin hastaneden araması üzerine kamera kayıt cihazını değiştirerek kayıtların izlenmesine engel olmaya çalıştığı da tespit edildi. Şüphelilerin ilk etapta suçu ve sorumluluğu birbirine attığı ancak kamera cihazının değiştirildiğinin emniyet görevlilerince tespiti üzerine gerçek ortaya çıktı. İfadelerde ortaya çıkan başka bir acı gerçek ise okulda 2-3 yıl önce yine bir öğrencinin unutulup sonradan fark edilmesi oldu.



ANNESİNİN KUCAĞINDA UYURKEN ALMIŞ



2 YIL ÖNCE YİNE UNUTMUŞLAR

BABA SERKAN SAKİN: "ALPEREN BAYILDI" DEDİLER