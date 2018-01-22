Alsancak'ta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir Konak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı

İzmir'deki olay Konak İlçesi'ne bağlı Alsancak semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.P., yanındaki 11 kişi ile birlikte Alsancak'ta bulunan bir gece kulübünün önüne geldi.



Burada A.P. ile daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Serkan Başaran tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da çekildiği kavgada Serkan Başaran, C.C., U.E. ve Ş.G. yaralandı.



Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralıları hemen hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 32 yaşındaki Serkan Başaran kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.



Polis, kavgaya karışanları yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.