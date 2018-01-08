Altın yerine Nutuk günü

Güzelbahçe'deki Cumhuriyet kadınları, altın günü yerine,Nutuk okuma günü başlattı. Güzelbahçe'deki Cumhuriyet Kadınlar Derneği üyeleri, ayın belirli günlerinde ev gezmelerinde, altın yerine nutuk götürerek, Nutuk okuma seansları başlattı

Kadınlar, konuk oldukları evde Atatürk'ün eşsiz eseri Nutuk'u bölümler halinde okuyor ve Cumhuriyetin erdeminden, Atatürk devrim ve ilkelerinden söz ederek, 'Nutuk okuma' günlerini tamamlıyor. Ziyaret esnasında da kadınlar imece usulüyle yaptıkları, pasta ve börekleri çaylarını yudumlayarak yiyor.



Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Güzelbahçe Şube Başkanı Başkanı Mesude Öney, 'Arkadaşlarımla güzel ve verimli vakit geçirmek için böyle bir değişiklik yaptık. Böylece hem bilgilerimizi hafızalarımızı tazeliyoruz, hem de toplanma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Birlikte nutuk eserini okumak ve değerlendirmek çok keyifli oluyor. Cumhuriyetimizin değerini daha iyi anlamak, onu her şartta korumak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak adına ayda iki kez yapmayı planladığımız nutuk okuma günlerini, daha sonra haftada iki kez Cumhuriyet sevdalılarını dernek binamıza konuk ederek devam ettireceğiz. Nutuk, Türkiye'nin'Onur' destanıdır. Bu değerli eseri anlarsak, Türkiye'yi de anlamış oluruz' dedi.



Pastalı, börekli okuma günü



Pastalı, börekli günlerin verimsiz geçebildiğini belirten CKD Başkan Yardımcısı Güler Bilgen, 'Şimdi bu günlerden kadınlar bıktı. Yönetim Kurulu olarak topluma yararlı bir şeyler yapma zorunluluğumuz var. Nutuk'u hepimiz okumalı, anlamaya çalışmalıyız. Özellikle de bugün, onu okumaya çok ama çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Atatürk'ü daha iyi tanıma şansı veren bu değerli eseri mutlaka herkes gerekirse iki hatta üç kez okumalıdır. Bu değerli eser, Cumhuriyetin değerini neden korumamız gerektiğini çok açık ortaya koymakta' dedi.









