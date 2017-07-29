Anlaşma sağlanamadı. İzmir'de vapur işkencesine devam...

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Genel Mali Sekreteri Cevahittin Yeşiltaş, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZDENİZ AŞ'de devam eden grevi görüşmek üzere Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile bir araya geldiklerini, toplantı sonucunda ücretler konusunda uzlaşamadıklarını söyledi

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Genel Mali Sekreteri Cevahittin Yeşiltaş, şirket yöneticilerinin görüşme daveti aldıklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBELCOM şirketinde yaptıkları toplantının yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirtti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun görüşmeye katılmadığını aktaran Cevahittin Yeşiltaş, "Görüşmeye Sendika Genel Başkanımız Hasan Pekdemir de katıldı. Bürokratlar vardı, aldıkları yetki doğrultusunda söyleyeceklerini söylediler. Belirli adımlar atıldı ama ücretler konusunda istenilen noktaya gelinmedi. Greve devam edeceğiz." dedi.



Yeşiltaş, grevin 17'inci gününde olunduğunu hatırlatırken, uzlaşmak için ilk fırsatta yeniden bir araya geleceklerini de sözlerine ekledi.



Türkiye Denizciler Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine daha önce alınan grev kararını 12 Temmuz'da Bostanlı Vapur İskelesi'ne asarak uygulamaya koymuş, grev nedeniyle İZDENİZ'e ait yolcu ve arabalı vapurları hizmet vermeyi durdurmuştu.