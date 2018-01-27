Arabanın çarptığı Mazlum iyileşti, şimdi sahibini bekliyor!

İzmir'de, otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi için veteriner kliniğine getirilen sokak köpeği "Mazlum", başarılı geçen ameliyatın ardından şimdi kendisini sahiplenecek bir hayvanseveri bekliyor

Güzelbahçe ilçesinde geçen cuma F.M'nin idaresindeki otomobil, yol kenarında uyuyan sokak köpeğine çarptı.



Kazayı gören vatandaşların uyarısı üzerine otomobilinden inen sürücü, yaralı köpeği önce bir veteriner kliniğine daha sonra ise Güzelbahçe Belediyesine ait hayvan barınağına bıraktı.



Sokak köpeğinin otomobilin altında kalma anına ait görüntüler ise sosyal medyada sıkça paylaşıldı ve arka bacakları kırılan yaralı köpeğinin ameliyat imkanı olmayan hayvan barınağına bırakılmasına tepki gösterildi.



Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüsü Fernur Çapa da yaralı köpeği hayvan barınağından alarak özel bir veterinerlik kliniğine götürdü.



Veterinerlerin "Mazlum" ismini verdiği yaralı köpeğin, 5 saat süren ameliyatın ardından arka bacaklarına pin ve vida tedavisi uygulandı.



HAYTAP gönüllüsü Çapa yaptığı açıklamada, Mazlum'un otomobil altında kaldığı görüntüyü sosyal medyadan izleyince çok üzüldüğünü ve bunun üzerine hemen harekete geçtiklerini söyledi.



Hayvanlara karşı uygulanan şiddetin arttığını ileri süren Çapa, "Orada bir trafik suçu işlendi. Sürücü için gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.



Hayvanlara karşı uygulanan işkencelerin Kabahatler Kanununa göre işlem görmesine tepki gösteren Çapa, "Hayvana yapılan işkencenin Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirmesini istiyoruz. İşkencenin kişinin siciline işlenmesini istiyoruz ki bu şahıslar toplum içinde eli kolu rahat dolaşamasın."



Veteriner Hekim Abdullah Çirkin ise Alman kurdu melezi köpeğin tedavi sürecinde kendilerine çok masum baktığı için "Mazlum" ismini verdiklerini dile getirdi.



Mazlum'un 3 gün içerisinde ayağa kalkacağını vurgulayan Çirkin, "Tedavi süreci 3 ay devam edecek. Köpeğe koruyucu bir aile bulmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Veteriner kliniğinin yöneticisi Tufan Tozan ise hayvanseverlerin Mazlum'u getirdiği zaman tedavi masraflarını almama kararı aldığını ancak kazaya neden olan sürücünün kendilerine ulaştığını, tedavi giderlerinin aracının sigorta şirketinden karşılanmasını istediğini aktardı.



Mazlum'un tedavi giderini sigorta şirketinden alacağını vurgulayan Tozan, o parayla da HAYTAP'ın bakımını üstlendiği sokak köpeklerine mama yardımında bulunacağını sözlerine ekledi.