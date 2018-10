Arkeolojik kazı alanı çöplük oldu

Basmane'de bulunan Altın Park arkeolojik kazı alanı yıllardır atıl durumda bekliyor. Tarihi eserlerin üzerindeki küçük otlar, yıllar içerisinde kocaman çalılıklara dönüştü. İlkokulun karşısında bulunan kazı alanının çevresi ise her gün çöp yığınlarının adresi oluyor

Süleyman Gülen- Konak Belediyesi, Helenistik Döneme ait Altın Park bölgesinde bulunan bölgeyi, arkeolojik park alanı yapmak için çalışamaya başladı. Ancak yıllar içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı ilerleme kaydedilemeyen bölge, kaderine terk edilmiş şekilde şehrin göbeğinde bekliyor. Bölgede daha öncesinde belediyeye ait düğün salonu bulunuyordu. Halk uygun fiyat ile düğünlerini burada yapıyordu ancak kazı çalışması yapılacağı için düğün salonu yıkıldı. Çevre halkı düğün salonlarının elinden alınmasına sebebiyet veren bu kazı alanının bir an önce arkeolojik parka dönüştürülmesini, bu bekleyişin bitmesini istiyor.



Kazı alanına ilişkin konuşan Etiler Mahalle Muhtarı Talip Çoban, 24 Haziran seçimlerinden önce Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın evlerini ziyaret ettiğini ve kazı alanının yapımı için paralarının olmadığını söylediğini belirtti. Çoban, "24 Haziran seçimlerinden önce Sema Hanım, evime misafir oldu. Muhtarlığımızın karşısında bulunan bu kazı alanı ile ilgili bir şeylerin yapılması gerektiğini kendilerine söyledim. Ancak Sema Hanım 'Paramız yok, yapamıyoruz' dedi. Kültür Bakanlığı'na devrini vermek istediklerini söyledi. Yıllardır burada yitip giden tarihi değerler söz konusu. Kazı alanındaki otlar ağaç oldu hala bir şey yapılmadı" dedi.

'Ya ilgilenin ya kapatın'

Etiler Mahalle sakinlerinden Mehmet A. (40), her gün bu manzarayı görmekten bıktıklarını ve belediyenin kazı alanıyla ya ilgilenmesini ya da kapatmasını istedi. Aksu, "Tarihi yapının her yanını otlar kaplamış durumda. Her gün bu manzarayı görmekten bıktık. Belediye bir an önce burayla ilgilensin. Konak Belediyesi gitsin, Denizli'deki Buldan Belediyesi'nin 4-5 senede yaptığı Tripolis kazı çalışmasını incelesin. Adamlar çok güzel bir iş ortaya çıkardı. Agora'yı solladılar. Bizim burada ise en ufak bir çalışma yapılmadı. Kaderine terk edilmiş bekliyor" diye konuştu.