Ata Anı Evi’nde Ata’ya teşekkür

Türkiye’de 1934 yılında pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan kadınlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesine ait eserlerin sergilendiği Ata Anı Evi’ni gezdi. Bornova Belediye Meclisi’nden kadın meclis üyeleri, CHP Bornova Kadın Kolları üyeleri, muhtarlar, kadın başkan yardımcıları ve müdürler, Bornova Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri Ata Anı Evi’nde buluştu

Kadınlar, Türkiye’nin yönünü batıya çeviren ve hedefini muasır medeniyet seviyesi olarak belirleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykellerinin de bulunduğu Ata Anı Evi’nde Kurtuluş Savaşı hakkında bilgi aldı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornovalı kadınların Ata Anı Evi’ni böyle bir günde ziyaret etmelerinin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Atatürk’ün ilke ve ülkülerinin ışığında eşitiz! Kadın ya da erkek değil, ancak biz olursak Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklarla birlikte yaşamın her alanında başarıya ulaşabiliriz” dedi.