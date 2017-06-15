Ayrılmak isteyen sevgilisini ağır yaraladı

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 24 yaşındaki Ebru Esen K.'yi tabancayla vurarak ağır yaralayan Arif Kale tutuklandı

Olay, dün gece 6718 Sokak(ta bulunan bir kafede meydana geldi. Arif Kale ile bir süreden bu yana ilişkide olduğu öne sürülen Ebru E.K. telefon ederek, kendisinden ayrılacağını söyledi. Arif Kale, son kez konuşmak istediğini söyledi. Kafede buluşan çift arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Kale, yanındaki naylon poşetten çıkardığı tabancayla Ebru E.K.'ye peş peşe ateş etti. Göğüs, kol ve eline isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ebru E.K., çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.



Saldırıdan sonra kaçan Arif Kale kısa süre içerisinde yakalanarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, ağır yaralanan Ebru Esen K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

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