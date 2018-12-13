Babada beyin tümörü var oğlu ise lösemi

İzmir'de, lösemi hastası genç ile beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören babası, birbirlerine moral vererek hastalıklarını yenmeye çalışıyor

Balıkesir'de dünyaya gelen 18 yaşındaki Mustafa Kocaerkek'e 3 yıl önce geçirdiği rahatsızlığın ardından Balıkesir Devlet Hastanesinde lösemi teşhisi kondu.

İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kocaerkek, bir yıl boyunca gördüğü kemoterapiye olumlu cevap verince taburcu edildi.

Aile Balıkesir'e döndükten 5 ay sonra, Edremit Devlet Hastanesinde 42 yaşındaki baba Muhammet Kocaerkek'in beyninde tümör olduğu belirlendi.

Babasının hastalığına çok üzülen genç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavi sürecinde Muhammed Kocaerkek'in yanında kaldı.

Bu dönemde ateşi tekrar yükselmeye başlayan Mustafa Kocaerkek'in lösemiden kaynaklanan sağlık sorunları tekrarladı.

Mustafa Kocaerkek, İzmir'deki hastanede tekrar kemoterapi görmeye başladı.

Maddi durumları yetersiz olduğu için zor günler yaşayan baba oğulun tedavi giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanırken, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği de aileye Bornova'da tüm ihtiyaçlarını karşıladığı bir ev tahsis etti.

Baba oğul, hastalıklarını yenmek için birbirlerine moral vererek ayakta durmaya çalışıyor.

"Güle oynaya köyümüze dönmek istiyoruz"

Mustafa Kocaerkek, lösemi tedavisi görürken hastanede çok sıkıldığını, derneğin ailesine ücretsiz tahsis ettiği ev sayesinde yine tüm aile beraber olduklarını söyledi.

Babasıyla tedaviler dışında tüm günlerini beraber geçirdiklerini belirten Kocaerkek, "Kemoterapim devam ediyor. Babamla birbirimize moral veriyoruz. İyileşip güle oynaya köyümüze dönmek istiyoruz. İyileştikten sonra yapacağımız işleri konuşuyoruz mesela. Eğitimim yarım kaldı, onu tamamlayıp veteriner olmak istiyorum çünkü hayvanları çok seviyorum." dedi.

Bütün aile tek yürek

Baba Muhammed Kocaerkek de oğlunun lösemi hastası olduğunu öğrendiği gün çok üzüldüğünü anlattı.

Oğlu ile ayrı ayrı hastanelerde kemoterapi gördüklerini dile getiren baba Kocaerkek, "Çok zor günler yaşadık. Bize ücretsiz bu evi verdiler. Burada oğlumla tedavi sürecimiz devam ederken birbirimize destek veriyoruz. Hayatta en büyük isteğim çocuğumun ve kendimin yeniden sağlığımıza kavuşmamız." diye konuştu.

Anne Emine Kocaerkek ise oğlunun ve eşinin hastalığına çok üzüldüğünü ama onların yanında bu durumunu hiç belli etmediğini aktardı.

Kocaerkek, "En zor anımızda Sağlık Bakanlığı ve İzmir Hasta Çocuk Evleri imdadımıza yetişti. Bu ev eşim ve oğlum için moral oldu. Öbür türlü ikisinin de tedavilerini yaptıramazdık. İnşallah sağlıklarına kavuşacaklar." şeklinde konuştu.

6 ay ev tahsis edildi

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi doktorlarından Doç. Dr. Tuba İlkay Karapınar, gence 2 yıl önce uygulanan kemoterapiden olumlu sonuç aldıklarını ama löseminin her zaman tekrarlama riski olduğunu ifade etti.

Hastanın kendilerine başvurmasının ardından yeniden tedavi sürecinin başladığını dile getiren Karapınar, Kocaerkek'i tekrar kemoterapiye aldıklarını, hastalığını yakından takip ettiklerini söyledi.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan ise yaşadıkları maddi zorlukları ve sağlık sorunlarını öğrenince tedavi süreçlerine olumlu yansıması için bir evlerini 6 ay boyunca aileye tahsis ettiklerini anlattı.

Derneğe ait 7 evleri olduğunu, burada 14 ailenin kalabildiğini kaydeden Ozan, "Onları misafir ediyoruz, tüm giderlerini derneğimiz karşılıyor. Hastalarımız iyileşip memleketlerine döndüklerinde bizler de çok mutlu oluyoruz." dedi.