Babam ölmedi sadece saklanıyor

Buca ilçesinde, arkadaşının karakolda temizlediği tabancanın kazayla ateş almasıyla vurulup hayatını kaybeden polis memuru Cavit Uçar (41), son yolculuğuna uğurlandı. Babasının tabutuna sarılan Zehra Naz Uçar'ın (12), "Benim babam ölmedi. Gelip, benimle ve ağabeyimle oyunlar oynayacak, ölmedi, sadece saklanıyor" demesi yürekleri burktu.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Şehit Güryay Çelik Otoyol İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. Burada görev yapan polis memuru H.S. (46), silahını temizlemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre tabancanın kazayla ateş alması sonucu, silahtan çıkan kurşun meslektaşı Cavit Uçar'ın boynuna isabet etti. Uçar ağır yaralanırken, istasyondaki diğer polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Uçar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan H.S., polis merkezine götürüldü. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan polis memuru Uçar için, Menderes ilçesindeki Hacı Fehime Dere Camii'nde, ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, hayatını kaybeden Uçar'ın eşi Zeynep Uçar, oğlu Salih Uçar (14) ve kızı Zehra Naz Uçar'ın yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve vatandaşlar katıldı.

Ağabeyi sakinleştirdi

Babasının tabutunun yanından bir an olsun ayrılmayan ve fotoğrafına bakıp, saatlerce ağlayan Zehra Naz Uçar, "Benim babam ölmedi. Gelip, benimle ve ağabeyimle oyunlar oynayacak, ölmedi, sadece saklanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Babasının polis beresi ve montunu giyen Zehra Naz'ı, çocuk yaştaki ağabeyi Salih Uçar sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze namazı kılınacağı sırada tabutun başından ayrılmak zorunda kalan küçük Zehra Naz, gözyaşlarına boğuldu. Uçar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Görece Mezarlığı'nda toprağa verildi.