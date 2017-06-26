Babası, Ceylin'in mezarını ziyaret etti

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in babası 36 yaşındaki Murat Atik, bayramın ilk günü kızının mezarını ziyaret etti

Ödemiş'te evlerinin önündeki parkta oyun oynarken kaybolan ve 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan Ceylin Atik'in babası Murat Atik, Bayramın ilk günü kızının mezarını ziyaret etti. Ceylin'in mezarı başında dua eden baba Murat Atik, "Ceylin kızımız sadece bizim değil, Ödemiş'in kızı, İzmir'in kızı, Türkiye'nin kızı oldu. Yani burada yatan sadece benim kızım değil, Türkiye'nin kızı. Sözün bittiği yer, kelimenin bittiği yer. Diyecek sözüm yok. 10 Haziran'dan beri hayatımız allak bullak oldu" dedi.



Kızının cennete gittiğini söyleyen Murat Atik, "Allah bunları yapanlara gün ışığı dahi göstermesin, bunu yapanlar hemen ölmesinler. Böyle bir acının tarifi yok, zaten mümkün değil" diye konuştu.



'MEZARLARININ AÇILMASINI İSTİYORUM'



Cinayet zanlısı Şükriye Türkmen'in daha önce ölen çocuklarının mezarlarının açılmasıyla ilgili olarak da konuşan Murat Atik, "Biz avukatla konuştuk. Bu mertebedeki otopsi raporlarının zaman alacağını söyledi. İki tane çocuğu 5 yaşında olan kanepeden düşmüş ölmüş, 13 aylık çocuk da ciğerine reçel parçası yapışık kalmış. Otopsi raporunda bu geçmiş. Ne kadar araştırıldı? Mezarlarının açılmasını istiyorum. Bu çocuklarınki de candı, bunlar da çocuktu. Onların da yaşamaya hakkı vardı. Belki o çocuklar yaşasaydı benim çocuğum bugün burada yatmayacaktı. Bu işin arkası araştırılsın" dedi.



'AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜNDE GELİNLİK İSTEMİŞTİ'



Kızımın mezarını her gün ziyaret ettiğini belirten Atik, "Her gün geliyorum, kızımın başında ağlıyorum. Bilerek buraya oturuyorum. Kızımın başı burada, beni buradan görür diye. Ne yapsan da geri gelmez. Bütün adli işlemlerin; mezar açılacaksa mezar, hepsinin yapılmasını istiyoruz. Gereken neyse devletimiz ilgilensin. Böyle hastalar varsa ilgilenilsin. Bunu yapan insan olamaz. Hayvana zaten yakıştıramıyorum. Kızım ağabeyinin düğününde gelinlik istemişti. Gelinliğini tabutun üstüne koymak zorundaydık. Biz düğünümüzü nasıl yapalım, şenliğimizi nasıl yapalım. Bayramımızı nasıl yaşayalım. Ben daha babamın evine gidemedim" diye konuştu.

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