Balçovalı çocukların dönem sonu gösterisi

Yaz aylarında çocukların sosyal ve sportif etkinliklerle buluşmasını sağlamak amacıyla Balçova Belediyesi ve Türk Eğitim Gönüllüleri tarafından açılan ücretsiz yaz okulları, spor tesislerinde düzenlenen törenle kapandı

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Meclis Üyeleri ve yaz okuluna katılan çocukların ailelerinin katıldığı tören, öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ile başladı. Yaz Okulu'na katılan 450 öğrencinin birlikte sergilediği Halk Oyunları gösterisi, şarkılar ve jimnastik gösterilerinin ardından Başkan Çalkaya ve meclis üyeleri öğrencilere katılım belgelerini, hediyelerini ve birer adet Nutuk hediye etti. Bazı çocuklar etkinlikten sonra Nutuk'ları Başkan Çalkaya'ya imzalattı.



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Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor okullarını ücretsiz yaptıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, 'Biz spordan para kazanmanın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu sayede her yıl 6000 çocuğumuza malzemelerin de bizim tarafımızdan karşılandığı ücretsiz spor eğitimi veriyoruz. Son dokuz yıldır yaz okullarımızı da ücretsiz yaparak onlar için eğlenceli bir tatil imkanı yaratmaya çalıştık. Siz değerli anne ve babalara da çocuklarınızı spora teşvik ettiğiniz için teşekkür ediyorum' diye konuştu.



Eğitimin eşit ve adaletli olması çok önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Çalkaya 'Kim ne yaparsa yapsın biz çocuklarımızın Cumhuriyet değerlerine bağlı olarak eğitim alması için çalışacağız. Bir de çocuğun eğitim alırken ailesinin maddi durumunun bir avantaj ve rezavantaj olmaması için çalışıyoruz. Ülkemizin tamamında bu eğitim modeli uygulanırsa ülkemizin geleceği çok daha aydınlık olur' dedi.





