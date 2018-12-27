Başkan Arslan kursiyerlerle kahvaltı yaptı

Çiğli Belediyesi'nin el sanatları dikiş nakış kurslarına devam eden kursiyerler Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile kahvaltıda bir araya geldi.

İpek Şentürk - Çiğli Belediyesi'nin Ekim ayında başlayan kış dönemi dikiş nakış kursiyerleri geleneksel yılbaşı kahvaltısında buluştu. Mefruşat, iğne oyası, Brezilya, bargello, panç, kurdele, kanaviçe nakışları ile suzeni kurslarına devam eden kursiyerlerin etkinliğine Başkan Hasan Arslan, eşi Ergül Arslan ile birlikte katıldı. Kurs eğitmeni Serpil Ün'ün verdiği ve 130 kursiyerin devam ettiği el sanatları kurslarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Hasan Arslan, kadınlara yönelik düzenledikleri kurslarla kadınlara güzel uğraşı alanları kazandırdıklarını söyledi.

Kadınların boş zamanlarını değerlendirmeleri için önemli bir fırsat sunduklarını da dile getiren Başkan Hasan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü; "Yeni yılda ülkemizde güzel günler yaşayalım. Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız. Sizlere de kurslarımıza devam ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Boş zamanlarınızı kaliteli biçimde değerlendiriyorsunuz. Mayıs ayında son bulunacak kurslarımızın finalini sergimiz ile yapacağız" diye konuştu.