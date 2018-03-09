Başkan Karabağ, kadınlara seslendi: "Atatürk Cumhuriyetini yıktırmayalım"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlarla bir araya geldi. Bayraklı ve komşu ilçelerden yüzlerce kadına seslenen Başkan Karabağ, “Sarılmamız gereken dünya görüşü ve korumamız gereken cumhuriyet değeri, Atatürk cumhuriyetidir. Biz bu cumhuriyeti yıktırmayalım. Cumhuriyet yıkılırsa ne kadın haklarını konuşabiliriz, ne çocukları konuşabiliriz, ne gençliği konuşabiliriz, ne geleceği konuşabiliriz... Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi

Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Hasan Karabağ'ın yanı sıra CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, muhtarlar ve çevre ilçelerden yüzlerce kadın katıldı. Türkiye'de kadın haklarının en büyük savunucusunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade eden Başkan Karabağ, Atatürk cumhuriyetinin kadınların önünü açtığını belirterek, "Yılmadan, korkmadan, çekinmeden, cesurca ve dünyada eşi emsali olmayan bir başarının eseri olan cumhuriyetimizi sonuna kadar savunmalıyız" diye konuştu.





"Mustafa Kemal'in askeri olmaktan korkmasın kimse"



Salonu dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Karabağ, " 8 mart 1857 yılında, New York'ta 40 bin dokuma işçisinin bir direniş sonrası 120'sinin hayatını kaybettiği günle başlayan Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 1921'den beri Türkiye'de de aralıklı olarak bugünle anılıyor ve hanımların mücadelesi konuşuluyor. Ama bence Türkiye'de 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin kuruluşu, esas Atatürk cumhuriyetinin kurulması, hanımların önünü açmıştır. 1931'de ve 1934'de hem yerelde hem genel seçimde dünyada 11. ve 7. sırada hanımlarına, bayanlara oy kullandıran, seçme ve seçilme hakkını veren bir lider olarak Türkiye'de kadın haklarının en büyük savunucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal'in askeri olmaktan korkmasın kimse. Emperyalizme karşı mücadele etmiş ve dünyanın başına bela olan ülkelere karşı, dünyada ilk ve tek bağımsızlık mücadelesini kazanmış bir ulusun lideridir Atatürk. Onu saygıyla ve sevgiyle anıyoruz" dedi.





"Size güveniyorum"



Son günlerde yoğun olarak kadına şiddet, çocuk istismarı, tecavüz haberleri gibi kötü olayların yaşandığına dikkat çeken Karabağ, "Bizler aslında görevlerimizi tamamlayamadık Atatürk'ten sonra. Cumhuriyet'i 15 yılda kurmuş ve muhteşem işler yapmış bir Atatürk'ten sonra, hepimize görevler düşüyor. Ama burada en büyük görev yine sizlere düşüyor. Ben size güveniyorum. Bu kadar kötü olayların yaşandığı bir dönemde sarılmamız gereken dünya görüşü ve korumamız gereken cumhuriyet değeri; Atatürk cumhuriyetidir. Yılmadan, korkmadan, çekinmeden, cesurca ve dünyada eşi emsali olmayan bir başarının eseri olan cumhuriyetimizi sonuna kadar savunmalıyız. Bu konuda en çok çabayı gösteren ilçelerden biriyiz" diye kaydetti.





"29 Ekim etkinliklerinin mimarı sizlersiniz"



Başkan Karabağ, "Karşıyaka'dan gelen bayanlarımız var, başka ilçelerden gelenler var. Biz Bayraklı'da 28 tane semt evi açarak hanımlara cumhuriyet değerleri ve cumhuriyetin bütün inançlarını aşılamaya çalışıyoruz. Bunun en güzel örneği 29 Ekimler. 29 Ekimler sevgili Atatürk, cumhuriyet ve bayrak vurgusunu içine alan ve Atatürk'ün en son Bursa balosunda oynadığı zeybeği hatırlatan vatan, cumhuriyet, Atatürk ve laik cumhuriyet sevgisini ayaklandıran Bayraklı'nın etkinlikleri olmaya başladı. Bu özlenen bir çabanın ortaya çıkmasına sebep oldu. Etkinliklerden sonra 22 televizyon kanalında 1 buçuk 2 saat haber olmuş. Bu etkinliğin mimarı sevgili bayanlar sizlersiniz. Çoğunluğu bayanlardı o etkinliğin. Sizi kutluyorum. Yani bu sizin eseriniz. Ben provalara geldiğimde tribünlerde kara çarşafıyla gelmiş, çocuğunu zeybek oynarken izleyen, Atatürk figürüne getiren hanımlar gördüm. Onların içinde türbanını takmış bu salonda da olan arkadaşlarımız olduğu gibi gelip zeybek oynayan ama Atatürk sevdasını içinde barındıran kapalı yaşayan, mütevazı yaşayan, dindar yaşayan insanlarımız da vardı. Demek ki ortak değer cumhuriyet, Atatürk ve laiklik olduktan sonra bir araya insanları getirebiliyoruz. Bunu korkuyla yapanları kınıyorum. Biz Bayraklı gibi bu kadar gecekondusu ve bu kadar yoksulu ve Anadolu’dan gelmiş bu kadar dindar yaşayan bir kesimin içinde Atatürk ve cumhuriyet sevgisini ayağa kaldırabiliyorsak, Türkiye'de yüzünü Atatürk'e dönmüş bütün siyasi hareketlerin delikanlı gibi sahaya çıkmaları gerekiyor. Ben cumhuriyet kadını olan sizlere ve Türkiye’deki bütün kadınlara güveniyorum. Korkunun ecele faydası yok" dedi.





En büyük örneğimiz, 'Atatürk'



"Dünyada halkın hareketlendiği, halkın müdahale ettiği hiçbir hareketi hiçbir silah durduramaz" diyerek konuşmasını sürdüren Karabağ, sözlerini şöyle tamamladı: En büyük örneğimiz sevgili Atatürk. Çıktığı yolda yapayalnızdı ve yoksul bir halk vardı. Hiçbir şeyi olmayan bir insan topluluğuyla bir büyük savaşı kazandı. Biz bu cumhuriyeti yıktırmayalım hanımlar. Biz bu cumhuriyeti yıktırmayalım. Cumhuriyet yıkılırsa ne kadın hakları konuşabiliriz, ne çocukları konuşabiliriz, ne gençliği konuşabiliriz, ne geleceği konuşabiliriz. Ben bütün kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene”.



Başkan Karabağ’ın coşku dolu konuşmasını kadınlar ayakta alkışladı. İzmir ve 10. Yıl marşlarının çalınmasıyla salondaki kadınlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe katılan down sendromlu çocukların ilgisinden memnuniyet duyan Karabağ, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.