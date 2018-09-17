Başkan Kocaoğlu, AK Partili başkanlarla biraraya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ve AK Partili ilçe belediye başkanlarını ağırladı. Belediye başkanlarıyla birlikte ilçelerin sorunlarını konuştuklarını söyleyen Aziz Kocaoğlu, “İyi bir çalışma oldu. İzmir’imize hayırlı olsun” dedi. Kocaoğlu ve Şengül'ün yarın da Ulaştırma Bakanı M.Cahit Turan'la Ankara'da bir görüşme yapacağı açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Aydın Şengül ve AK Partili 6 belediye başkanını makamında ağırladı. İlçe belediye başkanlarının taleplerini dinleyen Başkan Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini ve yatırımlarını da birinci ağızdan paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Aydın Şengül'ün yanısıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Ali Kökoğuz, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı katıldı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kanadında ise Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ile Genel Sekreter Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin vardı.

Verimli bir toplantı

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Belediye Başkanlarımızla birlikte ilçelerin sorunlarını konuştuk. İl başkanımız ve bürokrat arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yaptık. Son derece verimli geçti. Sorunları halledeceğiz. Hepinizin malum olduğu gibi yatırımlardan sonra asfaltların, parkelerin toparlanması ana konu. Diğer ufak tefek konuları da halletmek üzere mutabık kaldık. İyi bir çalışma oldu. İzmir’imize hayırlı olsun” dedi.

Ulaştırma Bakanı ile görüşme yarın

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ise açıklamasında, şunları söyledi:

“Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Uzun süredir bu konu gündemimizdeydi. Bugün bir araya gelebildik. Hem İzmir adına başlattığımız, hem de merkezi hükümetten gelecek sorunların çözümü üzerine olumlu bir hava var. Sorunları tek tek istişare edip konuştuk. Büyük bir çoğunluğu olumlu bir şekilde sonuçlandı. Kendileri de takipçisi olacak. Biz de Büyükşehir’in Ankara’daki dosyalarıyla ilgili zaten çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma Bakanımızla yarın saat 16.30’da randevumuz var. En son ulaştırma ile ilgili birkaç sorun vardı, onları görüşeceğiz” şeklinde konuştu.