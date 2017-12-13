Başkan Pekdaş'ın acı günü

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın annesi hayatını kaybetti

Başkan Pekdaş'ın acı günü

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın acı günü. Pekdaş'ın annesi Macide Altay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çankaya Mahallesi'ndeki evinde sabaha karşı vefat ettiği öğrenilen Macide Altay 77 yaşındaydı.

Bir süredir evinde tedavi gördüğü öğrenilen Altay'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılacağı açıklandı.

 

Etiketler; #sema pekdaş #konak
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