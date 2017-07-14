BAYGEM yine yüzleri güldürdü!

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (BAYGEM) öğrencileri Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) aldıkları puanlarla yüzleri güldürdü. 224 öğrencinin tamamı 2 ve 4 yıllık üniversiteleri kazanacak puanları elde etti. Önümüzdeki haftadan itibaren BAYGEM rehberlik öğretmenleri öğrencilerin doğru tercih yapmaları için gerekli yönlendirmeleri yapacak

Dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına TEOG ve LYS’ye yönelik ücretsiz kurs imkanı sağlayan BAYGEM, geçtiğimiz yıllardaki sınavlarda elde ettiği başarılarla öğrencilerin hayallerindeki lise ve üniversitelere yerleşmesini sağladı. Bu yıl TEOG’da iki öğrencisi ülke genelinde derece yapan BAYGEM’de LYS sonuçları da memnuniyet yarattı.





PUANLAR İYİ, SIRA TERCİHTE!



Sınava giren 224 öğrencinin tamamı 4 yıllık fakülteleri veya 2 yıllık meslek yüksek okulları tercihleri yapabilmek için yeterli puan almayı başardı. Puan bazında en başarılı öğrenciler ise sayısal puan türünden Arjen Hekimoğlu (432), eşit ağırlık puan türünden Nezaket Gülcü (411), sözel puan türünden Ümit Yener (438) ve dil puan türünden Enes Örük (398) oldu. Bayraklı Belediyesi bu başarıyı Türkiye’nin en iyi üniversiteleriyle taçlandırmak için öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek. BAYGEM’de rehber öğretmenler 18-26 Temmuz tarihleri arasında öğrencilere en doğru tercihi yapmaları için bilgilendirme ve yönlendirmeler yapacak.





DOĞRU TERCİHLER YAPMALARINA YARDIMCI OLACAĞIZ



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Öğrencilerimizin başarı çıtası her geçen yıl yukarı çıkıyor. TEOG sonuçlarıyla mutlu olduk. LYS sonuçları mutluluğumuzu daha da katladı. Bir çocuğumuzun geleceğine katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın doğru tercihler yaparak hayallerindeki üniversiteleri kazanmaları noktasında da yardımcı olacağız. Tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.





