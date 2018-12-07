Bayındır'da su kabağı oymacılığı kursu

İzmir'in Bayındır ilçesinde belediyenin desteğiyle açılan su kabağı oymacılığı kursu ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılandı

Bayındır'da su kabağı oymacılığı kursu
07 Aralık 2018 Cuma 10:45

Türk Hava Kurumu binasındaki kursta konuşan Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, su kabağı oymacılığıyla ilgili, "Öğrendikten sonra kadın veya erkek olsun, evde ek gelir amacıyla boş vakitlerimizi değerlendirecek bir sanat olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Eğitmenliğini yapan Cüneyt Ünal ise su kabağı oymacılığıyla ilgili bilgi vererek kursların bir benzerinin bazı Avrupa ülkelerinde terapi olarak 60 yaş üstü insanlara verildiğini belirtti.

Kursiyerlerden Firdevs Vanlı, kursla birlikte terapi de yaptıklarını dile getirerek, "Hem terapi, hem de el emeği şeyleri sevdiğim için, su kabağı oymacılığına merak sardım. Hocamızın kursu açmasından dolayı çok memnun olduk." diye konuştu. 

Mayıs ayına kadar devam edecek kurslarda katılımcıların yaptıkları işlemeli su kabağı eserleri satışa sunulacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #bayındır #su kabağı #oymacılık #kurs
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